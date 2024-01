UGT y CCOO se concentran en Jaén por el último accidente y reclaman más medios para combatir la siniestralidad laboral

JAÉN, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las centrales sindicales de UGT y CCOO en la provincia de Jaén se han concentrado tras el último accidente laboral mortal ocurrido en Torredonjimeno (Jaén) para reclamar más medios con los que poder luchar contra la siniestralidad laboral.

El accidente, que costó la vida a un trabajador, de 31 años, se registró este lunes cuando la víctima se precipitó desde unos nueve metros de altura en el momento en el que realizaba tareas de limpieza y mantenimiento de placas solares.

"Una caída en altura perfectamente previsible y, por tanto, evitable. La gente se sigue muriendo en el siglo XXI, como se morían los egipcios haciendo las pirámides en caídas por altura", ha dicho a los periodistas en el secretario general de UGT Jaén, Manuel Salazar, que ha tachado de "inaudito que no se pongan medidas para que no muera gente por ganarse la vida".

Ha añadido que los sindicatos están haciendo un seguimiento para que "la Administración tome cartas en el asunto". "Venimos reclamando una campaña específica de información, de publicidad a la opinión en general para que los accidentes de trabajo entren en la vida de la gente, algo parecido a lo que se hace con los accidentes de tráfico", ha dicho el dirigente sindical.

Ha subrayado la necesidad de poner en marcha "un juzgado específico para temas de prevención de riesgos laborales y que el plan que firmamos, que contemplaba medidas de formación para trabajadores y empresarios, se lleve a cabo", a lo que se suman más recursos para la Inspección de Trabajo porque "necesitamos recursos humanos para que se presenten en la empresa y de forma preventiva inspeccionen y controlen que las empresas cumplen, que son las responsables". A todo ello, ha sumado la puesta en marcha de la figura del delegado provincial de prevención.

Asimismo, ha tachado de "inaudito" que los sindicatos se enteren por la prensa cuando sucede un accidente mortal. "Desde que entró esta delegada provincial se han cortado los cauces que teníamos de comunicación ante cualquier siniestro", ha dicho Salazar, que ha subrayado que los sindicados son "copartícipes en la gestión de la prevención de riesgos" y forman parte de la Comisión Provincial de Riesgos Laborales.

"La Delegación de Empleo no está a la altura de las circunstancias y nos trata a los sindicatos como si fuéramos ajenos a la prevención de Riesgos", ha señalado el dirigente sindical.

Por su parte, la secretaria de CCOO en Jaén, Silvia de la Torre, ha manifestado que en accidentes tan graves como el ocurrido el lunes y que costó la vida a un trabajador, "lo que interesa es actuar rápido, rápido para investigar y llegar hasta el final en las causas que han podido originar el accidente". "El accidente ocurrió en la tarde del lunes y sabemos que la inspección de trabajo no fue hasta ayer por la mañana, para abrir una investigación", ha apuntado la dirigente sindical.

"Insistimos en lo importante que es que nos dejen hacer nuestro trabajo los sindicatos también, no sólo por la representación que tenemos sino que forma parte de nuestra tarea el vigilar la salud y el investigar también indagar las causas cuando hay accidentes de trabajo", ha dicho De la Torre, que ha incidido en que "en el 99 por cebto de las empresas donde no hay representación sindical es donde más se da la siniestralidad porque no hay nadie desde dentro que se preocupe de vigilar por la salud de los trabajadores y las trabajadoras".

También ha exigido a la Junta de Andalucía que cumpla con el plan de choque contra la siniestralidad laboral firmado en agosto de 2023 y que deje a los sindicatos cumplir con su trabajo ya que "la Administración Laboral de la Junta de Andalucía nos informa tarde y poco".

Además, se ha dirigido a los empresarios para pedirles que cumplan con su responsabilidad de vigilancia de la salud. "Este accidente al parecer tiene mucho que ver con la falta de medidas de prevención. Una línea de vida y un arnés hubiese permitido que este trabajador siguiese vivo", ha concluido la máxima responsable de CCOO en Jaén.