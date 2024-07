UGT y CCOO critican "el bloqueo" de Hostecor al convenio de hostelería que "deja a empleados sin subida"

CÓRDOBA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CCOO y UGT han informado de que, a pesar de haber llegado a un acuerdo en la mesa de negociación para firmar el nuevo convenio colectivo de hostelería de Córdoba, en la mañana de este lunes "la organización patronal Hostecor se ha echado para atrás de lo pactado y deja, de nuevo, tirados a los trabajadores del sector".

En una nota, los sindicatos han reprochado que "se trata de un sector esencial en la provincia, en continuo crecimiento y donde los beneficios se multiplican", a lo que han añadido que "lamentablemente, Hostecor menosprecia los intereses de los trabajadores, llegando a acuerdos en la negociación que luego no suscribe en el momento de la firma".

Según ha detallado el secretario provincial de la federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Juan Martínez, en concreto, "se había pactado mantener el redactado del convenio, acordando una subida salarial del 10,2% repartida en los años 2024, 2025 y 2026, el 3,4% anual de media".

Sin embargo, ha señalado Martínez, "tras la espantada del presidente de Hostecor, Jesús Guerrero, hemos visto como hoy no se ha firmado el nuevo acuerdo, condenando a los trabajadores del sector a seguir sin un nuevo convenio que les proporcione la necesaria actualización de salarios".

El secretario ugetista haa manifestado que "el pasado miércoles, en una reunión del consejo rector del Patronato de Turismo, hicimos partícipes de esta situación a los diferentes responsables políticos del sector del turismo en Córdoba, demandando su actuación de cara a que Hostecor modifique su actitud y permita que el acuerdo alcanzado se haga efectivo".

Además, ha recordado que "hace unos días se desbloqueó el conflicto sobre la delimitación de la Zona de Gran Afluencia Turística, con el acuerdo entre estos mismos interlocutores y sindicatos".

"DIGNIFICAR EL SECTOR"

Por su parte, la responsable de Hostelería de CCOO de Córdoba, Eva Sánchez, ha pedido "responsabilidad" a la patronal para que "acepten la subida que ya se había consensuado para dignificar el sector".

Para Sánchez, "el cambio de paso del presidente de Hostecor responde a la visión cortoplacista de la patronal, que se empeña en mantener un convenio precario que expulsa a las personas trabajadoras con el único objetivo de rebajar cada vez más los costes laborales e incrementar los beneficios empresariales a costa de las personas trabajadoras".

Por ello, "no nos extrañaría que, en breve, la patronal pida un cupo de trabajadores extranjeros amparada en que no encuentra mano de obra cuando se niegan a subir salarios, recuperar poder adquisitivo y a mejorar las condiciones sociales de los trabajadores del sector".

"No le interesa firmar el convenio, porque así no tiene que subirle el salario a las personas que trabajan de forma regularizada, no digamos a las que lo hacen en la economía sumergida de la que Guerrero no quiere hablar", ha expresado la responsable sindical.

Entretanto, los sindicatos UGT y CCOO han manifestado su interés en que "Hostecor asuma el acuerdo que, junto con el resto de organizaciones patronales y sindicales, dio por bueno, y que, de esa forma, se atienda el derecho de las personas trabajadoras de este sector, tan necesitadas de ver como sus sueldos se actualizan".