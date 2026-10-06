UGT-A y CCOO-A se movilizan en las ocho provincias para exigir mejores salarios y condiciones laborales en dependencia

UGT-A y CCOO-A se movilizan en las ocho provincias este miércoles para exigir mejores salarios y condiciones laborales en dependencia. - CCOO-A

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía y CCOO Andalucía van a celebrar este próximo miércoles, 7 de octubre, concentraciones en las ocho provincias andaluzas para reclamar la mejora de los salarios y de las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la dependencia.

Según han informado ambos sindicatos en una nota de prensa, coincidiendo con el Día Mundial por el Trabajo Decente, ambos sindicatos reclaman que el incremento de la financiación del Sistema de Dependencia repercuta directamente en las condiciones laborales de quienes sostienen los cuidados.

De este modo, las movilizaciones se producen ante el incremento de la financiación destinada al Sistema de Dependencia. Los sindicatos consideran que el aumento de recursos debe servir no solo para reforzar las prestaciones y ampliar la atención, sino también para dignificar las condiciones de quienes hacen posible cada día el sistema de cuidados.

Entre otras cuestiones, UGT-A y CCOO-A reclaman convenios colectivos actualizados, empleo estable, salarios dignos, plantillas y ratios suficientes, medidas de conciliación, prevención efectiva de los riesgos laborales, formación y reconocimiento profesional, así como una contratación pública que garantice empleo y servicios de calidad.

CONCENTRACIONES EN ANDALUCÍA

En Almería, la concentración está prevista a las 10,00 horas en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Paseo de Almería, 68). A las 10,30 horas en Granada, también en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Gran Vía, 56).

Asimismo, a las 11,00 horas hay concentraciones previstas en Jerez de la Frontera (Plaza del Arenal); en Huelva, en la Delegación de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía (C/ Alcalde Mora Claros, 4); en Jaén, en la puerta de la Delegación de Servicios Sociales, Familias e Igualdad (Paseo de la Estación, 19); en Málaga también en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (C/ Alameda Principal, 18) y en Sevilla en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Plaza de la Contratación).

La última concentración está prevista a las 12,00 horas en Córdoba en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Plaza de la Constitución, s/n).