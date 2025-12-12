UGT-A y CCOO-A reclaman "medidas urgentes" para "elevar el poder adquisitivo" tras los datos del IPC

Archivo - Una persona enciende un fuego de cocina de gas, en imagen de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía han reclamado este viernes "medidas urgentes" para "elevar el poder adquisitivo" de los trabajadores, tras mantenerse constante los datos del Indice de Precios de Consumo (IPC) correspondientes al mes de noviembre.

En este sentido, los sindicatos han señalado que estos datos "dejan claro que cualquier mejora que pueda darse en los datos macroeconómicos queda en agua de borrajas al contrastarla con la realidad de los costes de la cesta de la compra o el mercado inmobiliario", tal y como han reflejado en sus respectivas notas de prensa.

Así, han puesto el foco en los bienes "de absoluta primera necesidad" y que, "por lo tanto, afectan en mayor medida a las garantías para poder llegar a final de mes".

De esta manera, UGT-A ha incidido en que el incremento acumulado de los precios desde enero de 2020 ha sido de casi un 23% (22,8%), mientras que el incremento salarial pactado en los convenios "ni tan si quiera ha alcanzado el 16% (15,71%)", por lo que la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras se situaría en torno a los siete puntos.

Por ello, la secretaria de Política Sindical de UGT Andalucía, Clara de la Colina, ha pedido "comenzar el nuevo ejercicio económico con un importante incremento salarial que haga partícipe a la ciudadanía de la mejora de las cifras macroeconómicas" y que reparta, "de manera más socialmente usta, un incremento de la riqueza generada".

Por su parte, desde CCOO-A ha advertido que "el alza del 7% en alimentos y el coste de la vivienda devoran la recuperación salarial de la clase trabajadora".

En esta línea, el secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, José Antonio Frejo, ha señalado que "la realidad es que las personas trabajadoras no perciben en su renta cotidiana los beneficios de los datos económicos generales porque las cifras macroeconómicas resultan positivas, pero la situación microeconómica sigue siendo muy grave".

Ante ello, el sindicato ha pedido "la implementación de políticas claras destinadas a racionalizar y contener los precios en el mercado inmobiliario y medidas concretas para paliar y contrarrestar las políticas de reduflación que están llevando a cabo las empresas".