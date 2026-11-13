UGT-A celebra admisión a trámite de la ILP por el derecho a la vivienda y pide el impulso de 40.000 firmas necesarias

Imagen de archivo de UGT Andalucía. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha valorado positivamente la admisión a trámite por parte de la Mesa del Parlamento de Andalucía de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de garantía habitacional y función social de la vivienda en Andalucía, una propuesta impulsada junto a CCOO Andalucía, Facua Andalucía, Red Vecinal Andaluza, Plataforma de Barrios Vulnerables y 15M Stop Desahucios, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible.

Según ha informado el sindicato en una nota, "este paso abre el camino para continuar con la iniciativa, aunque todavía será necesario reunir las 40.000 firmas exigidas para que pueda avanzar en su tramitación parlamentaria".

De este modo, UGT-A ha considerado que la admisión a trámite constituye una noticia positiva para las organizaciones promotoras y para la ciudadanía andaluza, especialmente en un momento en el que el acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales.

Asimismo, la decisión, adoptada por la Mesa del Parlamento el pasado 4 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía de este viernes "supone un avance para una iniciativa presentada el 20 de abril de 2026 y que, tras más de seis meses, supera este primer trámite parlamentario".

En este contexto, el sindicato ha explicado que la ILP nace como respuesta colectiva a la emergencia habitacional que atraviesa Andalucía y que está deteriorando las condiciones de vida de miles de familias trabajadoras.

Así, el encarecimiento de los alquileres y de la compra de vivienda, la insuficiencia del parque público, la proliferación de viviendas turísticas y la expulsión de vecinos de sus barrios evidencian, a juicio de UGT-A, "la necesidad de impulsar cambios profundos en las políticas de vivienda".

No obstante, la iniciativa plantea medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, limitar el esfuerzo económico que deben realizar las familias, ampliar y reforzar el parque público de vivienda, combatir la especulación, frenar la turistificación y mejorar la protección frente a los desahucios.

Para UGT-A, la vivienda no puede continuar siendo un instrumento de especulación, acumulación de riqueza y rentabilidad para unos pocos, mientras miles de trabajadores encuentran cada vez más dificultades para acceder a un hogar.

De esta manera, el sindicato ha insistido en que el derecho a la vivienda debe situarse por encima de los intereses exclusivamente económicos del mercado inmobiliario, los fondos de inversión, los grandes tenedores y los rentistas.

UGT ANDALUCÍA LLAMA A LA MOVILIZACIÓN PARA CONSEGUIR LAS 40.000 FIRMAS

Tras la admisión a trámite, UGT-A ha considerado fundamental impulsar una amplia participación ciudadana que permita reunir las 40.000 firmas necesarias para continuar el recorrido parlamentario de esta ILP.

Así, ha hecho un llamamiento a la clase trabajadora, a las organizaciones sindicales, sociales y vecinales y al conjunto de la ciudadanía para que se impliquen activamente en esta iniciativa.

La participación ciudadana será "determinante" para trasladar a las instituciones la magnitud de un problema que afecta directamente a las condiciones de vida de las familias, la emancipación de los jóvenes, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

Además, el sindicato ha recordado que el derecho a una vivienda digna no puede convertirse en un privilegio reservado a quienes disponen de mayores recursos económicos, sino que debe garantizarse como un derecho efectivo para toda la población.

Por otra parte, UGT-A ha hecho referencia a que "este avance parlamentario llega apenas dos días después de la huelga general celebrada el 11 de noviembre, en la que el acceso a una vivienda asequible fue una de nuestras principales reivindicaciones".

Sin embargo, bajo la exigencia de que la vivienda no se coma los salarios, el sindicato ha manifestado que cada vez más familias trabajadoras deben destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca, "comprometiendo su capacidad para cubrir otras necesidades básicas".

Por tanto, para la organización, la admisión a trámite de esta iniciativa supone una nueva oportunidad para trasladar esas reivindicaciones al ámbito institucional y avanzar hacia soluciones concretas.

Igualmente, ha recordado que la admisión a trámite "no supone la aprobación de la ley, por lo que será imprescindible mantener la movilización social y conseguir el respaldo ciudadano necesario".

En esta línea, UGT-A ha reafirmado su compromiso con las organizaciones promotoras y con la defensa de unas políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda, combatan la especulación y sitúen las necesidades de las personas por delante de los intereses económicos. "Cada firma es una reivindicación, cada apoyo es una fuerza colectiva y cada paso adelante es una conquista en la defensa del derecho a la vivienda", ha subrayado.

Por último, el sindicato ha animado a la ciudadanía andaluza a sumarse a este esfuerzo colectivo para conseguir que la ILP continúe avanzando y pueda convertirse en una herramienta efectiva para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible en Andalucía.