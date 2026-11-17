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SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA Cádiz ha valorado "muy positivamente" el avance de Alemania hacia la adquisición de 16 nuevos aviones de transporte militar Airbus A400M, una operación que supondría una inversión aproximada de 3.600 millones de euros durante el periodo 2028-2032 y que tendría una repercusión directa sobre la industria aeronáutica andaluza.

El secretario general de UGT FICA Cádiz, Antonio Montoro, ha destacado que esta noticia representa una "importante oportunidad" para fortalecer la actividad industrial y consolidar el empleo en uno de los sectores estratégicos para la economía de la provincia.

"La valoración que hacemos desde UGT FICA de esta posible adquisición de 16 nuevos aviones por parte de Alemania es muy positiva, especialmente por lo que supone para Sevilla y Cádiz. Estamos hablando de un impulso muy importante para nuestro sector aeronáutico, que repercute directamente en los dos grandes polos industriales andaluces", ha señalado.

Montoro ha señalado que el programa A400M tiene su línea de ensamblaje final en Sevilla, mientras que Cádiz cuenta con instalaciones industriales y numerosas empresas auxiliares que participan en la fabricación de componentes y en diferentes fases de producción.

"En Sevilla se realiza el ensamblaje y en Cádiz tenemos una importante industria auxiliar. Por tanto, esta operación repercute en toda la cadena de producción y puede generar nuevas cargas de trabajo para nuestras empresas y para miles de trabajadores y trabajadoras", ha explicado.

El responsable sindical ha vinculado esta perspectiva de crecimiento con la importancia de contar con acuerdos laborales que aporten estabilidad al sector y permitan afrontar con garantías los nuevos programas industriales.

En este sentido, ha puesto en valor los acuerdos alcanzados recientemente en Airbus y en la industria del metal de Cádiz, destacando que el convenio provincial del metal, con vigencia hasta 2031, constituye una herramienta fundamental para proporcionar estabilidad a las relaciones laborales.

"Como he dicho en muchas ocasiones, los acuerdos y la estabilidad son fundamentales. Acabamos de firmar el acuerdo de Airbus y tenemos también el convenio del metal de Cádiz hasta 2031. Todo ello, unido a las nuevas oportunidades industriales, contribuye a generar las cargas de trabajo que necesitamos y que estamos viendo cómo se van consolidando", ha afirmado.

Para UGT, la dimensión económica de la operación, con una inversión prevista de 3.600 millones de euros entre 2028 y 2032, refleja la importancia estratégica del programa A400M y las posibilidades que ofrece para dar continuidad a la actividad de las empresas aeronáuticas andaluzas durante los próximos años.

Montoro ha insistido en que el impacto positivo de este tipo de inversiones no se limita a las grandes factorías, sino que se extiende al conjunto de la industria auxiliar y a las numerosas actividades económicas vinculadas al sector aeronáutico.

"Es una buena noticia para la Bahía de Cádiz y para la clase trabajadora en general, porque al final estas inversiones repercuten en todos los sectores de nuestra industria y en el empleo", ha subrayado.

Asimismo, ha defendido la capacidad y cualificación de las plantillas de la provincia para asumir nuevos proyectos industriales y responder a las necesidades de producción que puedan derivarse de esta operación. "Tenemos empresas preparadas y trabajadores y trabajadoras perfectamente cualificados para desarrollar este tipo de trabajos. La industria de Cádiz ha demostrado sobradamente su capacidad y estamos preparados para asumir toda la carga de trabajo que pueda llegar", ha asegurado.

Finalmente, el sindicato considera que el avance de esta operación abre nuevas perspectivas para el sector aeronáutico andaluz, reforzando las posibilidades de continuidad de la actividad industrial, especialmente en la Bahía de Cádiz, y poniendo de manifiesto la importancia de seguir apostando por una industria sólida, competitiva y generadora de empleo de calidad.

"Todo lo que venga para reforzar nuestra industria y generar empleo será bienvenido. Tenemos capacidad, experiencia y profesionales preparados para afrontar los nuevos retos del sector aeronáutico", ha concluido Antonio Montoro.