UGT cifra en 1.188 los sanitarios con Covid y exigen al SAS "generalizar el uso de mascarillas FFP2" en centros

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía denuncia del "aumento" de casos de profesionales del sistema público sanitario que siguen contagiándose por Covid y cifra en 1.188 los profesionales de baja actualmente por ser positivos, de los cuales 368 (el 31%) son enfermeros, 241 (20%) son personal de Gestión y Servicios, 238 (20%) son Médicos y 235 (20%) son Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs).

Así, señala en un comunicado que, "según datos facilitados por la propia Administración", Almería con 79, Cádiz con 84, Córdoba con 180, Granada con 287, Huelva con 43, Jaén con 142, Málaga con 109 y Sevilla con 264 "se reparten este trágico ranking de profesionales contagiados en este momento", pero, añade, "si hacemos una revisión desde el comienzo de la pandemia es todavía más lamentable con 4.550 positivos acumulados de los cuales 3.530 pertenecen a atención hospitalaria y 1.002 a atención primaria".

"Unas cifras que siguen creciendo sin parar sin que se tomen nuevas medidas, entre las cuales está la utilización en todo centro sanitario y por todo el personal las mascarillas FFP2, de las cuales la Administración alardea que tiene unos tres millones en almacén, pero ahí no protegen a nuestros compañeros", señalan, al tiempo que añaden que "lo hacen diciendo que los protocolos no contemplan su uso generalizado y que solo son recomendables cuando hay un contacto estrecho con enfermo Covid".

"Ignorando, además, que muchas de las veces el positivo se detecta después de haber pasado por muchos servicios, de ahí que el porcentaje de personal de Gestión y Servicios tenga una incidencia tan alta de contagios", agregan.

UGT apunta que "anteriormente negaban la protección por falta de material", pero "ahora que hay material y ven como siguen creciendo los positivos entre el personal, por qué no toman medidas drásticas y generalizan el uso de las FFP2", se pregunta el sindicato, que afirma que "muy al contrario, incluso algunos gerentes llegan a acusar a nuestro personal de que los contagios no son en los centros de trabajo, sino que se están produciendo en el ámbito familiar o de la vida diaria del trabajador". "No se puede ser más miserable cuando se argumenta eso ante quien está exponiendo su vida y la de sus familiares", aseveran desde UGT.

"Lamentablemente siguen las cifras siendo un claro exponente de la ineficaz protección que están dando a nuestros profesionales y una vez más cayendo en los mismos errores", concluye la organización sindical.