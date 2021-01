UGT-A convoca tres jornadas consecutivas de huelga en las estaciones de ITV a finales de mes

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha anunciado este lunes la convocatoria de tres jornadas de huelga en todas las estaciones de ITV de Andalucía para los días 25, 26 y 27 de enero en caso de que "las reuniones programadas con la empresa no salgan acuerdos firmes que solucionen los problemas que nos han abocado a la huelga".

"El problema del retraso en las citas para pasar la ITV en Andalucía aún no se ha resuelto y el tiempo medio de demora para realizar la inspección de un vehículo está entre los dos y cinco meses en la mayoría de las estaciones", ha sostenido el sindicato por medio de una nota.

Según UGT-FICA Veiasa, la falta de personal es la principal razón de este retraso, que sitúa en un déficit de 450 plazas estructurales en las ITV de Andalucía, situación que se ha visto agravada por el paro forzoso de varias semanas por el estado de alarma.

"El plan de choque que la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía asegura haber puesto en marcha no ha sido suficiente y la situación ha ido a peor", ha esgrimido el sindicato.

"Nos preocupa enormemente la escasez de personal, máxime cuando a día de hoy todo el personal eventual está sin trabajar, al haber finalizado sus contratos en diciembre", ha explicado UGT, que ha advertido seguidamente de que "para miles de conductores las demoras acumuladas pueden hacer que sus vehículos no puedan circular legalmente".

"Debido al estado de alarma del año pasado, no todos los vehículos están cubiertos por las prórrogas del período de validez. La multa por circular sin ITV depende del tipo de infracción. Si no pasa la ITV en el plazo especificado, se le impondrá una multa de 200 euros, así como circular con un vehículo con la ITV desfavorable será multado con 500 euros", ha afirmado UGT.

"Y lo que es peor, la mayoría de las pólizas de seguro contienen cláusulas en las se indica que si se produce un accidente y el vehículo no posee la ITV en vigor, la póliza de seguro dejará de cubrir al usuario", ha advertido el sindicato.

UGT-FICA Veiasa promovió tres jornadas de huelga en diciembre, los días 9, 16 y 23. Las protestas se llevaron a cabo después del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) celebrado el 2 de diciembre en el que no hubo avenencia.

Tras la oferta de acercamiento comunicada por el consejero Rogelio Velasco, se desconvocó la jornada de huelga del día 30 de diciembre.

Con su movilización el sindicato reclamaba al Gobierno andaluz más personal, entre otras reivindicaciones, como las cargas de trabajo, que no se cubren las plazas estructurales, la firma del IV Convenio Colectivo, prejubilaciones con contrato relevo que no se tramitan, la falta de personal técnico, la sustitución del personal administrativo por máquinas, la sobrecarga de trabajo de jefes y administrativos, que no se llevan a cabo concursos de traslados y no se realizan las promociones para ascensos desde hace años.