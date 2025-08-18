UGT Córdoba lamenta el fallecimiento del histórico ugetista Manuel Ariza por golpe de calor en La Rambla

CÓRDOBA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Córdoba ha lamentado este lunes el fallecimiento, a consecuencia de un golpe de calor, del ex delegado del sindicato en la Campiña Sur, Manuel Ariza Serrano, de 77 años, sobre el que la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, ha dicho que, "durante muchos años trabajó en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, destacando por su firmeza y compromiso con los derechos laborales a través de este sindicato de clase", y su muerte supone la "pérdida de una persona de unos valores demostrados con su enorme esfuerzo y trabajo a lo largo de los años".

Según ha informado el sindicato en una nota, el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, ha querido hacer llegar el pesar del sindicato a los familiares, amigos y vecinos de La Rambla, donde residía el que también fuera edil del PSOE en dicha localidad, y ha señalado que, "lamentablemente, los cuidados ante las altas temperaturas nos llevan a hechos como este, en el que la confianza, por salir a unas horas tempranas, hacen correr el riesgo y sus consecuencias, algo que, desde UGT, venimos continuamente advirtiendo, especialmente en personas de avanzada edad o con patologías previas".

Sarmiento ha insistido en "la necesidad de resguardarse, especialmente en periodos de alerta por calor como la que estamos sufriendo, mantener una hidratación continua, llevar protección en la cabeza, a ser posible un sombrero de paja, salir siempre en compañía y con agua para mantener la hidratación y compensar el calor sufrido".

Respecto a sentir los primeros síntomas de sufrir una crisis por altas temperaturas o golpe de calor, el sindicalista ha indicado que "si se siente cierto mareo, enrojecimiento, o una alta sudoración que no alivia la subida de temperatura corporal, es muy importante buscar inmediatamente un lugar a la sombra en el que parar a descansar, e hidratarse lo máximo posible con agua. Si observamos que el mareo y los síntomas persisten es imprescindible llamar a los servicios de urgencias para que valoren el caso y tomen las medidas apropiadas para evitar un mal mayor".

Sarmiento ha advertido de que, a pesar de que las previsiones anuncian un descenso leve de las temperaturas para los próximos días, "no nos debemos confiar, ya que siguen siendo peligrosas y se unen a un agotamiento térmico que, ya de por sí, estamos sufriendo debido a una de las olas de calor extremas más importantes de las que se tienen datos en nuestra provincia", por lo que ha animado a seguir las precauciones recomendadas hasta el momento, "especialmente en el caso de personas de avanzada edad o con patologías previas, que podrían ser determinantes a la hora de sufrir un cuadro por altas temperaturas".