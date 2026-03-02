UGT Córdoba vuelve a ser, por doceavo año consecutivo, el sindicato mayoritario en la provincia de Córdoba

Encarna Laguna (3ª dcha.), junto a otros responsables de su sindicato, celebra y agradece el respaldo logrado en 2025. - UGT

CÓRDOBA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Córdoba ha presentado este lunes los resultados de las elecciones sindicales celebradas en la provincia de Córdoba a lo largo de 2025, en base a los datos ofrecidos y certificados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, a través de su Oficina Pública de Registro, y que han colocado al dicho sindicato como el mayoritario en la provincia por doceavo año consecutivo.

Así, según ha informado UGT en una nota, los resultados arrojan "una importante victoria" para este sindicato, que obtuvo "el 46% de los delegados en disputa, con una ventaja de 15 puntos por encima de la segunda opción sindical". De forma que UGT "vuelve a revalidar su posición como sindicato mayoritario en la provincia cordobesa, un puesto que lleva manteniendo durante 12 años consecutivos".

La secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, ha celebrado los datos, que ha achacado a la "labor continua del sindicato", que viene estando "presente en los centros de trabajo luchando por salarios justos, estabilidad en el empleo y mejoras reales para las personas trabajadoras", gracias al "trabajo serio, constante y comprometido" de los delegados del sindicato, lo que les permite "obtener estos buenos resultados en los procesos electorales".

Laguna ha agradecido a las personas trabajadoras de la provincia de Córdoba este "importante apoyo" a la labor de UGT y ha asumido "la responsabilidad, cada año aumentada, que se traduce en un incremento de nuestra labor con un mayor número de delegados para proteger y defender los derechos de las personas trabajadoras en toda la red empresarial, pública y privada, de nuestra provincia, así como en las instituciones públicas dependientes del Gobierno central, de la Junta de Andalucía o de los ayuntamientos".

En 2025 se celebraron 294 procesos de elecciones sindicales en la provincia de Córdoba donde se han elegido a 931 representantes. De estos, 433 fueron obtenidos por UGT, existiendo una diferencia con el segundo sindicato de 139 representantes a favor de los ugetistas, siendo este dato de diferencia con la tercera fuerza sindical de 376 delegados.

Un dato destacable es la representación sindical obtenida por los ugetistas en los centros de trabajo con menos de 50 personas trabajadoras, que se elevaría a una representatividad del 49,29%. Mientras que en empresas con más de 50 trabajadores se han llevado a cabo 81 procesos electorales en los que UGT ha conseguido 299 representantes electos, más de un 46% del total.

Las cifras que se desprenden del informe anual de 2025 aúpan aún más a UGT Córdoba como sindicato mayoritario en la provincia de Córdoba, estableciendo "una representatividad dinámica, correspondiente a los últimos cuatro años, del 39,87%, con un total de 1.687 representantes electos para el sindicato ugetista, frente a los 1.327 de la segunda opción sindical, con un 31,36%".

En cuanto a los sectores que representan las tres federaciones ugetistas, el sindicato ha ganado en todos ellos, tanto en UGT SP, como FICA y FeSMC, siendo el sindicato hegemónico en sectores estratégicos como construcción (80% de representatividad), agroalimentario (69,06%), energía y agua (53,85%), limpieza (57,69%), comunicaciones y cultura (62,5%) o transporte por carretera y urbano (35%), siendo también mayoritario el sindicato en servicios públicos, con un 42,99% de representatividad, frente al 29,3% del segundo sindicato.