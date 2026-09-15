UGT-A cree "imprescindible" recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores andaluces y pide subida salarial del 4%

Archivo - Trabajadores de la construcción en una obra en el centro de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha advertido este martes, 15 de septiembre, de que la negociación colectiva pierde cobertura en Andalucía, con un 10,4% menos de trabajadores amparados por convenios vigentes que hace un año, y ha defendido una referencia mínima de incremento salarial del 4% para el periodo comprendido entre 2026 y 2028.

Según ha indicado el sindicato en una nota, ha considerado "imprescindible" reforzar la negociación colectiva para garantizar la recuperación del poder adquisitivo de las personas trabajadoras andaluzas, en un contexto marcado por el repunte de los precios y por una evolución negativa del número de convenios, empresas y trabajadores cubiertos por la negociación colectiva.

Según el Informe de Negociación Colectiva de UGT Andalucía, elaborado con datos a 31 de agosto, en la comunidad hay actualmente 613 convenios colectivos vigentes, que amparan a 1.338.336 trabajadores de 236.986 empresas. El Incremento Salarial Ponderado (ISP) se sitúa en el 3,05%, prácticamente al mismo nivel que la inflación media acumulada hasta agosto, del 3,04%.

UGT Andalucía ha alertado especialmente de la evolución interanual. Frente a agosto de 2025, el número de convenios vigentes ha descendido un 6,98%, mientras que las empresas acogidas a ellos disminuyen un 15,34% y el número de personas trabajadoras protegidas por convenio cae un 10,40%.

Por provincias, Cádiz, Málaga, Sevilla y Granada concentran el mayor número de convenios vigentes, con 109, 95, 90 y 85, respectivamente. Sin embargo, existen "importantes diferencias territoriales". En concreto, Granada registra un descenso del 52,11% en trabajadores amparados por convenio, mientras Cádiz y Málaga experimentan incrementos del 31,52% y del 29,99%, respectivamente.

Para UGT Andalucía, estos datos evidencian la necesidad de "impulsar la negociación de los convenios pendientes y ampliar su cobertura", puesto que la negociación colectiva constituye la "principal herramienta de las personas trabajadoras para mantener y mejorar sus salarios y condiciones laborales".

Además, el sindicato ha mostrado su "preocupación" por la "escasa implantación" de las cláusulas de garantía salarial. De los 613 convenios vigentes, únicamente 226, el 36,87%, incluyen este mecanismo, que protege frente a desviaciones de la inflación. Estas cláusulas dan cobertura a 789.710 trabajadores. Al hilo, han advertido que la situación es "especialmente relevante" teniendo en cuenta que la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años supera el 8%, según el análisis realizado por el propio sindicato.

Por ello, han subrayado que las subidas salariales pactadas "deben situarse por encima de la evolución de los precios y acompañarse de cláusulas de revisión que garanticen que cualquier repunte inflacionista no vuelva a recaer sobre los bolsillos de las familias trabajadoras".

Ante este escenario, UGT Andalucía ha defendido la consolidación de una referencia mínima de incremento salarial del 4% para el mencionado periodo comprendido entre 2026 y 2028, en línea con las propuestas sindicales para la negociación de un nuevo AENC. A ello se sumaría la posibilidad de establecer incrementos adicionales de hasta un 3%, atendiendo a la "brecha existente entre el salario medio pactado en convenio y el salario medio del conjunto de la economía".

Asimismo, UGT-A ha precisado que el 95% de las personas trabajadoras con convenio vigente está protegido por convenios sectoriales, frente al 5% correspondiente a convenios de empresa. El sindicato ha apuntado que todavía existe un 8,9% de trabajadores amparados por convenios con incrementos salariales de entre el cero y el 2%.

El informe también pone el foco en el tiempo de trabajo. La jornada pactada en los convenios andaluces se sitúa en 39,36 horas semanales, lo que evidencia que la reducción respecto a las 40 horas continúa siendo mínima. UGT Andalucía ha considerado que, ante la negativa patronal a incorporar la reducción de jornada al Diálogo Social, la negociación colectiva debe convertirse en una "herramienta fundamental" para avanzar de manera efectiva en esta materia.

En suma, UGT-A reafirma su compromiso de "seguir trabajando y presionando" a través de la negociación colectiva para "mejorar los salarios, reducir el tiempo de trabajo, proteger el poder adquisitivo y avanzar en la calidad de vida de la clase trabajadora andaluza".