UGT critica que la "carga de trabajo desproporcionada" por la ZBE "dispara el estrés laboral" en Movilidad de Granada

GRANADA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha denunciado públicamente este viernes que la "carga de trabajo desproporcionada" por la entrada en vigor con sanciones el pasado miércoles de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Granada "dispara el estrés laboral" del personal del área de movilidad del Ayuntamiento de esta ciudad andaluza.

UGT ha indicado en una nota de prensa que, "ante los problemas detectados en ocasiones anteriores en al área de Movilidad por la implantación de ZBE y tras la celebración de una asamblea de trabajadores en el servicio administrativo, convocada por la Junta de Personal", el sindicato ha "vuelto a constatar la situación precaria que se viene arrastrando por la carga de trabajo desproporcionada".

Ha aludido en concreto a "situaciones de tensión en la atención a la ciudadanía, falta de personal y espacio de información insuficiente por la altísima demanda de personas afectadas por la ZBE".

Los datos recopilados en el área municipal de Movilidad difundidos por UGT son los siguientes. En "registro: 5823 expedientes; alegaciones: 13.983; extranjeros: 8.297; asignaciones: más de 27.000" y un total, a 2 de octubre de 2025, ha añadido, de "más de 55.103 expedientes".

Como resultado de todo esto el personal área está "sufriendo situaciones de cansancio mental, estrés y frustración que derivan en un alarmante incremento de riesgos psicosociales", ha agregado UGT en referencia a "situaciones que también hemos podido apreciar que se extienden a otros servicios del área de movilidad como Infracciones".

"Esta situación es insostenible y la incompetencia" del equipo de gobierno local, del PP, ante la implantación de la ZBE, según UGT, "no la puede estar pagando el personal del área de Movilidad ni sufriendo la ciudadanía".

"Desde UGT exigimos la incorporación inmediata de personal para que la implantación y gestión a presente y futuro de la ZBE se realice con eficiencia desde el servicio público, que es necesario", han concluido desde el sindicato.