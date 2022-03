UGT critica que la patronal de la limpieza "sigue retrasando la negociación del convenio" de Córdoba

CCOO advierte que no firmará un convenio de limpieza "con pérdida de derechos para las trabajadoras"

CÓRDOBA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Córdoba ha criticado este miércoles que la patronal del sector de la limpieza en la provincia "sigue retrasando la negociación del convenio" colectivo, pues no será hasta el 22 de marzo cuando se vuelvan a sentar las partes, para conocer la decisión de los empresarios, tras la oferta presentada por los sindicatos.

En consecuencia y según ha informado UGT en una nota, los agentes sociales y la patronal de la limpieza siguen sin alcanzar un acuerdo "para la firma de un nuevo convenio que acabe con el conflicto generado en el sector, que sigue teniendo unas tablas salariales muy por debajo del actual Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", pues, "tras año y medio de lucha, las organizaciones empresariales siguen empecinadas en empobrecer aún más a un sector muy precario", del que dependen unas 4.000 trabajadoras en la provincia.

Así, al finalizar el encuentro, el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Córdoba, Juan Martínez, ha lamentado que "no hayamos alcanzado apenas avances, porque la patronal nos ha ofrecido lo mismo que en la anterior reunión del Sercla, por lo que los agentes sociales hemos dicho que no". Así, "siguen dilatando un acuerdo que es necesario, pero para el que no estamos dispuestos a ceder más derechos de las compañeras".

Rechazada la oferta de la patronal, los sindicatos han presentado los puntos del que podría ser el nuevo acuerdo, que reflejaría un salario de 900,66 euros (por 15 pagas) para 2021, con un complemento de 150 euros hasta el SMI, aunque de ahí habría que detraer un máximo de 123,43 euros del complemento de antigüedad. Ya en 2022, la subida sería del cuatro por ciento.

Con esta propuesta "las trabajadoras que tuvieran una determinada antigüedad sacrificarían hasta noviembre de 2021 este complemento, pero nos permitiría empezar 2022 con unas tablas salariales ya acordes al SMI más los complementos, aprobando incrementos posteriores ya como un convenio al uso", según ha explicado Martínez.

CCOO

Por su parte, el Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha recordado que "son ya 17 meses de negociación", asegurando que la última propuesta presentada por los sindicatos "es una propuesta de mínimos, por debajo de la cual CCOO no va a firmar nada".

Por ello, el sindicato no entiende la actitud de la patronal, "que una vez más vuelve a emplazar a los sindicatos a otra reunión el próximo día 22, con la excusa de estudiar la propuesta y presentar la suya propia.

A este respecto, el secretario general del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Antonio Salazar, ha advertido este miércoles, tras la reunión en el Sercla por el convenio de la limpieza, que "CCOO no va a firmar ningún acuerdo que implique pérdida de derechos para las trabajadoras".

Para Salazar, "lo único que pretende la patronal es dejar que pase el tiempo, porque cuanto más tiempo pasa, menos pagan, porque habrá muchas mujeres que para cuando se firme el acuerdo ya no trabajen en el sector, o se hayan jubilado, o trabajen a tiempo parcial y no reclamen las subidas que les corresponderían de 2021 y eso es dinero que se ahorran las empresas".