UGT critica que el SAS "sigue negándose a dar datos" sobre los eventuales que seguirán contratados desde el 1 de enero

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT critica que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "sigue negándose a dar datos" sobre el número de eventuales que seguirán contratando a partir del 1 de enero, después de que el sindicato haya vuelto a preguntar este lunes en la Mesa Sectorial de Sanidad y continúen "dando largas a cuántos profesionales tenemos y con cuántos nos vamos a quedar".

Así, el sindicato apunta en nota de prensa que "la incertidumbre entre estos trabajadores es máxima" porque queda poco tiempo para su renovación y desde las distintas direcciones "solo son capaces de decir que todos no pueden continuar porque existen problemas

presupuestarios".

UGT explica que en la Mesa Sectorial "nos han vuelto a remitir

a una próxima reunión para dar esa información ya que están

negociando con Hacienda y no pueden decir nada y que tan solo nos

podrán dar los datos la semana del 8 de enero sobre los contratos que han realizado", o sea que "a posteriori nos dirán cual ha sido su plan de Navidad".

"Esta es la política de falta de transparencia que se ha implantado desde la Consejería de Salud y que responde a una sola causa, que desconozcamos la realidad de las contrataciones que están

desapareciendo en los centros. Lo que no se ve no existe es una forma de intentar ocultar la realidad bastante mediocre y que no suele dar resultado", concluye UGT.