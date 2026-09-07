UGT-A defiende la creación de un Observatorio Nacional de la Brecha Digital y un Plan Nacional de Cualificación en IA. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT-A ha defendido la creación de un Observatorio Nacional de la Brecha Digital, con especial atención a la adopción de la IA y participación de todos los actores implicados, así como una campaña institucional que sensibilice sobre las desigualdades que puede generar la transformación tecnológica. Además, ha propuesto poner en marcha un Plan Nacional de Cualificación en Inteligencia Artificial, con programas formativos abiertos a toda la ciudadanía y medidas específicas dirigidas a las personas desempleadas.

Según ha informado UGT en una nota, en relación al primer estudio que analiza la brecha digital provocada por la Inteligencia Artificial (IA), 'Brecha Digital e Inteligencia Artificial: La nueva inequidad', desde una perspectiva sociolaboral, la situación adquiere "especial relevancia" en Andalucía.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2025, solo el 33,8% de las personas de entre 16 y 74 años en Andalucía ha utilizado alguna herramienta de IA generativa, cuatro puntos por debajo de la media española, situada en el 37,9%. Además, la brecha también aparece entre hombres y mujeres ya que en Andalucía la utiliza el 35,7% de los hombres frente al 31,8% de las mujeres.

Para UGT Andalucía, estos datos demuestran que la generalización de la IA está todavía "lejos de ser una realidad" y obligan a evitar que la transformación tecnológica avance a dos velocidades: una para quienes cuentan con formación, recursos y oportunidades para incorporar estas herramientas y otra para quienes quedan fuera de ellas.

Igualmente, la brecha se traslada al tejido productivo. Solo el 16,8% de las empresas andaluzas de diez o más trabajadores utilizaba Inteligencia Artificial en el primer trimestre de 2025, frente al 21,1% de media nacional. Es decir, Andalucía se sitúa más de cuatro puntos por debajo del conjunto del país en implantación empresarial de esta tecnología. Por tanto, este dato resulta "especialmente preocupante" en una comunidad como Andalucía, "caracterizada por un importante peso de las pequeñas empresas".

A escala nacional, UGT ha avisado además de las "importantes carencias" existentes en formación digital dentro de las empresas y ha señalado la necesidad de que la capacitación tecnológica alcance también a las plantillas de las pymes y micropymes.

En este contexto, para el sindicato, "la formación no puede convertirse en una responsabilidad individual de cada trabajador, ni el acceso a las competencias en IA puede depender de la edad, el nivel de estudios, la renta o el tamaño de la empresa en la que se trabaja".

Por otro lado, el estudio de UGT constata que más de 23 millones de personas en España nunca utilizan Inteligencia Artificial, más del 60% de la ciudadanía analizada. También revela que seis de cada diez personas ocupadas no emplean IA en su trabajo.

No obstante, el perfil de quien sí utiliza estas tecnologías refleja además importantes desigualdades: mayoritariamente es una persona joven, residente en una gran ciudad, con empleo, buenos ingresos y al menos estudios secundarios. La edad, el nivel académico y la renta aparecen, así como tres de los principales factores que condicionan su utilización.

Sin embargo, entre quienes no utilizan IA aparecen tres razones fundamentales. Por un lado, consideran que no la necesitan, sienten inseguridad ante estas herramientas o carecen de conocimientos suficientes. De los 23 millones de personas que nunca utilizan IA en España, al menos 5,5 millones ni siquiera saben qué es.

Además, UGT ha considerado "especialmente significativo que la barrera no sea fundamentalmente tecnológica" y ha destacado que "la inmensa mayoría de la población dispone ya de un teléfono inteligente, por lo que el problema está cada vez menos en disponer de un dispositivo y más en tener los conocimientos, las competencias y las oportunidades necesarias para utilizar las nuevas tecnologías".

Ante esta situación, UGT-A ha considerado "imprescindible" trasladar el foco de las políticas públicas desde las infraestructuras hacia las competencias digitales y ha pedido que la implantación de la IA incorpore desde el principio criterios de igualdad, cohesión social y protección de los derechos laborales.

Al hilo, en el ámbito laboral, el sindicato ha planteado el establecimiento de un derecho a la formación profesional continua dentro de la jornada laboral, de manera que "adquirir competencias digitales no dependa del tiempo libre ni de los recursos económicos de cada trabajador". Además, ha pedido reforzar el papel de la negociación colectiva para que la representación de los trabajadores pueda participar en la implantación, ordenación y seguimiento de los sistemas de IA en los centros de trabajo.

Por otro lado, UGT-A ha avisado de que la IA "no puede convertirse en un nuevo factor de desigualdad en una comunidad que ya presenta importantes desequilibrios sociales y laborales". Así, "la transformación digital debe servir para mejorar el empleo, aumentar las oportunidades y reforzar los derechos, y no para generar una nueva división entre quienes pueden aprovechar las nuevas tecnologías y quienes quedan excluidos de ellas".

Por ello, el sindicato ha pedido a las administraciones públicas y a las empresas andaluzas una apuesta decidida por la formación y la alfabetización en IA, garantizando que "la transición tecnológica alcance al conjunto de la población trabajadora y que nadie quede atrás".