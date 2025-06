UGT-A denuncia colocación de altos cargos en nuevas jefaturas del Instituto de Salud: "El mérito es una palabra hueca"

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT-A ha criticado este lunes que se consuma la "recolocación de directivos cesados" de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS) en nuevas jefaturas del Instituto de Salud de Andalucía (ISA), entidad creada tras la fusión de dos organismos de la Junta, la anterior fundación y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), y ha puesto de relieve así que "el mérito sigue siendo una palabra hueca en un PDF".

A la supresión de seis puestos directivos "como parte de una supuesta reestructuración organizativa", ha apuntado el sindicato en una nota, le ha seguido que "tres de las personas directivas que fueron cesadas ya han sido designadas como responsables de las nuevas jefaturas, con funciones similares a las de sus anteriores puestos, e incluso alguna de ellas con una notable mejora retributiva".

En palabras de UGT-A, "se confirma así una estrategia que el sindicato considera una muestra más de la continuidad de prácticas institucionales reprobables, con estructuras públicas utilizadas de forma discrecional para preservar intereses particulares".

En concreto, indica que el ex director de la Línea Iavante ha sido designado Jefe de Área de Gestión de Recursos de Innovación; la ex directora de Gestión de Programas y Centros figura ahora como Jefa de Área de Gestión de Recursos de Investigación, "con una considerable mejora retributiva", y la ex directora de la Línea de I+D+i aparece reconvertida en Jefa de Área de Fomento de la Investigación.

Ha denunciado que "de las seis nuevas jefaturas creadas, dos han quedado sorprendentemente desiertas, tras haber concurrido al proceso selectivo personas que cumplían los requisitos mínimos que fueron establecidos en sus respectivas convocatorias de empleo, y una no se llegó a convocar".

Según la información de la que dispone UGT, esto se debe a que sus anteriores ocupantes han optado por continuar su carrera profesional fuera de la FPS, ya sea dentro del sector público (Canal Sur) o en proyectos empresariales particulares en línea con las funciones que realizaban para la fundación (como la compra pública innovadora o la mejora de procesos de calidad).

Para el sindicato, resulta "inverosímil" que "tres de las seis personas mejor posicionadas para los nuevos cargos coincidan precisamente con las que ya ocupaban los anteriores, si --como defendía la Consejería de Salud y Consumo-- las funciones nada tenían que ver".

Desde UGT inciden en que las Representaciones Legales de las Personas Trabajadoras (RLTPs) de la FPS han venido denunciando este proceso "en todas las instancias posibles, con escritos, documentación y comparecencias". Sin embargo, "el procedimiento ha seguido adelante, sin interrupciones, tal y como estaba diseñado desde un principio".

Ha asegurado que este episodio "no puede analizarse de forma aislada", al apuntar que "se suma a una cadena de irregularidades ya señaladas por UGT y por medios de comunicación independientes, como la contratación sin proceso selectivo público de personal directivo, o el conocido caso de los sobresueldos indebidamente abonados a altos cargos de la FPS".

"Aquellos hechos, según reveló un informe de la Intervención General, no fueron investigados pese a su gravedad, lo que algunos medios han calificado como un auto indulto ejecutado desde la propia administración", abunda.

Para el sindicato ugetista, "el mensaje que se lanza a la plantilla y a la ciudadanía es demoledor". "Aquí todo cambia para que nada cambie. Y el mérito, la capacidad y la igualdad siguen siendo palabras huecas en un PDF", ha criticado.

"Exigimos a la Consejería de Salud y Consumo y a su Secretaría General de Salud Pública e I+D+i en Salud que intervengan de inmediato para para revertir esta deriva, con objeto de restaurar la confianza en las instituciones públicas andaluzas, cada vez más debilitada", ha zanjado.