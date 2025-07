UGT-A desconvoca la huelga de trabajadores de VTC tras alcanzar un acuerdo con el Grupo Moove

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha desconvocado este martes la huelga en las empresas Ares Capital y Moove Cars, operadores de VTC vinculados a Uber, en las provincias andaluzas donde operan --Granada, Málaga y Sevilla--, tras haber alcanzado un acuerdo este mediodía en un acto de conciliación ante el Servicio Extrajudicial de Conflictos de Andalucía (Sercla).

En un comunicado, el sindicato ha recordado que en Sevilla la acción estaba convocada para los próximos 26 y 27 de julio, y ha precisado que en Málaga y Granada aún no tenía fecha. En concreto, pone de relieve que "la huelga estaba convocada por constantes vulneraciones del convenio del sector e incumplimiento de condiciones de trabajo relacionadas con salud laboral y jornadas efectivas de trabajo".

Juan Antonio Marín, vicesecretario General-Política Sindical de Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT-A, ha trasladado que "se han alcanzado acuerdos muy importantes que van a mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los casi 4.000 trabajadores y trabajadoras que dependen del Grupo Moove en Andalucía".

El sindicato ha explicado que el acuerdo contempla 22 puntos fundamentales. Entre ellos, señala, se encuentra "la seguridad de la plantilla durante su jornada laboral" y que, en caso de robo, la empresa asuma la cantidad detraída al conductor. Asimismo, explica que antes de terminar julio "se abonarán los atrasos en nocturnidad y complementos, que la empresa lleva acumulando desde el mes de noviembre pasado".

De igual modo, añade que "las dietas se abonarán como marca el convenio a 13,80 euros, y no será necesaria la justificación de un ticket de caja; en temas de salud laboral se incorporarán equipos de reanimación en los centros de trabajo", y "el tiempo de espera en los centros de trabajo que no cuenten con espacio suficiente en salas acondicionadas no podrá ser superior a los 30 minutos, en cuyo caso el trabajador puede marcharse sin perder tiempo efectivo de trabajo".

También es relevante, según UGT-A, que "el personal de plantilla y limpieza que desarrolle su trabajo en las instalaciones, donde se alcanzan temperaturas muy elevadas, descansará 15 minutos cada hora, contándosele tiempo de trabajo", y que "el retorno de los destinos, donde se haya transportado un cliente, se contabilizará como tiempo efectivo de trabajo".

"Los absentismos falsos, como bajas por enfermedad, permisos o bien horas sindicales, se considerarán trabajo efectivo", ha indicado el sindicato, y ha agregado que "la empresa se compromete a cumplir el calendario de vacaciones, lo que, hasta ahora, no se cumplía siempre por distintas causas y necesidades del grupo empresarial".

Además, ha señalado que los conductores que lo soliciten "dispondrán de un terminal telefónico que le proporcione la empresa y no tendrán obligación de usar el personal, como hasta ahora". También se establecerá "un plan de formación continua" para el manejo de aplicaciones y sistemas necesarios para el buen funcionamiento de la actividad.

Según los ugetistas, "la empresa se compromete a suprimir el sistema de alarma sonora implantado en los vehículos, que había generado gran malestar, salvo en los casos de exceso de velocidad. Un tema que UGT considera también una medida de prevención de riesgos laborales".

Y por último, ha explicado que el Grupo Moove se compromete "a dejar de amenazar con despidos" a sus trabajadores "que han venido viviendo bajo una presión constante ante la posibilidad de perder su empleo de forma arbitraria".

UGT Andalucía ha apuntado que "está vigilante del cumplimiento de este acuerdo, que ya está aprobado y registrado en el Sercla, por lo que es garantía de legalidad", y ha trasladado su satisfacción "con los logros conseguidos".

Para el sindicato, "este gran acuerdo conseguido beneficia y es de gran importancia para el sector de carretera, urbanos y logística de Fesmc-UGT Andalucía, liderado por Antonio Rafael Muñoz López". "Desde la Fesmc UGT Andalucía, queremos, además, agradecer la voluntariedad del grupo empresarial que, junto con nuestras reivindicaciones, han conseguido que se alcance un importante acuerdo para ambas partes", han reconocido los ugetistas.