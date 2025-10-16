UGT-A destaca su compromiso con las reivindicaciones de las víctimas del amianto en el ámbito laboral y familiar

El secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas, en la reunión con los representantes de Avida. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas, ha trasladado a los representantes de Avida, en la reunión que ha participado, el "compromiso firme" de la organización sindical con esta causa, que considera "una cuestión de justicia social y reparación hacia quienes han sufrido las consecuencias del uso del amianto en su vida laboral y familiar".

Según ha informado el sindicato en una nota, desde Avida también se ha solicitó que se reactive el Grupo de Trabajo para la puesta en marcha de un programa sanitario de seguimiento y atención específica a los trabajadores en contacto con el amianto, incluyendo a empleados postocupacionales, familiares y población cercana a las empresas cuya actividad estuvo vinculada a este material.

Asimismo, el colectivo ha pedido reforzar la vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral y sanitaria en relación con la exposición al amianto en Andalucía, con el objetivo de "activar todos los mecanismos de compensación y protección previstos por ley".

Por último, UGT Andalucía ha manifestado sus reivindicaciones y ha reiterado la "necesidad" de que la Junta agilice la creación del equipo de valoración y ponga en marcha los programas de seguimiento sanitario, garantizando la atención, reparación y justicia que merecen las víctimas del amianto y sus familias.