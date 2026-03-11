UGT destaca que el impulso a "una política industrial común" que pretende Europa favorecerá a Córdoba

Pedro Téllez (centro), en una imagen de archivo. - UGT

CÓRDOBA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba ha valorado positivamente "la iniciativa de la Comisión Europea para promover una política industrial común más sólida", y ha defendido "lo que puede suponer un impulso para el desarrollo empresarial y económico de nuestra provincia, y que resulta fundamental" a la hora de "evaluar y tomar las decisiones correspondientes, para hacer el imprescindible cambio de modelo productivo en Córdoba, que la saque del abandono".

Además, según ha señalado Téllez a través de una nota, "la aprobación de la Ley de Aceleración Industrial en el marco de la Unión Europea (UE) marca un camino sin retorno de Europa hacia la competitividad, la creación de empleo y el despegue definitivo como referente productivo, tras una etapa en la que hemos sido excesivamente dependientes de la industria de otros mercados".

No obstante, el responsable sindical ha subrayado "la necesidad de establecer otra serie de medidas que garanticen una condicionalidad social que proteja a las personas trabajadoras y que apoye los sectores industriales estratégicos".

En el caso de Córdoba, según ha asegurado, "es la mejor ocasión que justifica un proceso de implantación de una industria competitiva que convierta a nuestra provincia, por su valor geográfico y sus capacidades humanas, en un referente europeo que refleje el impacto real de esta nueva normativa europea".

Téllez ha instado a los responsables institucionales "a ponerse en marcha y avanzar con eficacia en la atracción de nuevas empresas a nuestra provincia, a aplicar procesos de producción 'in situ', que impliquen que no ocurra como pretenden que pase con el mineral de Peñarroya, que tienen la intención de llevarlo a Extremadura para su tratamiento, cuando en Córdoba disponemos de opciones para que esto pueda ser realizado aquí".