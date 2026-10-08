UGT espera que los jóvenes encuentren en la industria de defensa "un sector donde construir un proyecto de vida"

El secretario general de UGT Fica, Mariano Hoya (segundo por la izda.), junto a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco (centro), en Indudef. - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Fica, Mariano Hoya, ha afirmado este jueves, durante la segunda jornada del Congreso Indudef, que se celebra en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CECF) de Córdoba hasta este viernes, que el objetivo del encuentro es que "los jóvenes encuentren en la industria de defensa un sector donde construir un proyecto de vida".

Así lo ha señalado Hoya, quien junto al secretario general de UGT Fica Andalucía, José Manuel Rodríguez, ha acompañado a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, Rocío Blanco, a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, y a la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba, Marina Montes, durante su visita a Indudef.

En este contexto, Mariano Hoya ha destacado "la apuesta por el empleo y por acercar la industria de defensa a los jóvenes", resaltando que Indudef ha contado con las escuelas de Formación Profesional, la Universidad y el conjunto del sistema educativo de Córdoba.

Al respecto, ha insistido en que "queremos que los jóvenes encuentren en el sector de la empresa un sector donde poder construir un proyecto de vida", destacando que se trata de una industria con salarios "muy por encima de la media", que necesita mano de obra cualificada y en la que la investigación y el desarrollo son fundamentales.

Hoya también ha valorado la participación de las empresas y el espacio generado para la presentación de sus proyectos. "Creemos que hemos situado a Córdoba en el centro del sector de defensa, de la industria de defensa", ha afirmado, y ha señalado que el objetivo es dar "un paso muy cualitativo" para que en los próximos años Córdoba sea un eje central para esta industria.

Por su parte, el secretario general de UGT Fica Andalucía, José Manuel Rodríguez, ha agradecido a la federación estatal haber escogido Córdoba para celebrar esta feria-congreso, que "pone a Córdoba en el centro de la política industrial de defensa a nivel nacional". Rodríguez ha destacado la participación durante la jornada de aproximadamente 1.600 jóvenes, que tendrán la oportunidad de poder trabajar en una industria para la que se están formando.

Asimismo, ha defendido que ha llegado el momento de que los jóvenes cordobeses y andaluces no tengan que marcharse fuera de Córdoba o de Andalucía para encontrar un trabajo vinculado a la formación que han realizado, y ha agradecido a la consejera de Empleo su presencia para conocer la exposición y acompañarles durante la jornada.