UGT-A exige "medidas urgentes" para proteger el poder adquisitivo de las familias frente a la inflación

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SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha advertido este viernes de que la persistencia de una inflación elevada continúa deteriorando el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y agravando las dificultades económicas de miles de familias andaluzas. Así, el sindicato considera que los salarios "no pueden seguir soportando el incremento continuado del coste de la vida, especialmente cuando gastos esenciales como la vivienda, la energía o la alimentación absorben una parte cada vez mayor de los ingresos familiares".

Según el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC), publicado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios han registrado un incremento mensual estimado del 0,6% en octubre, seis décimas más que en septiembre. Esta subida duplica el aumento mensual del 0,3% registrado el mes anterior.

Por su parte, la tasa interanual de inflación se mantiene en el 4,9%, el mismo porcentaje registrado en septiembre, mientras que la inflación subyacente permanece en el 3,1%. La diferencia entre ambos indicadores continúa situándose en 1,8 puntos porcentuales, reflejando la persistencia de importantes tensiones sobre los precios.

Aunque octubre suele ser un mes caracterizado por incrementos estacionales del IPC, UGT Andalucía considera "especialmente preocupante" que estas subidas se produzcan en un contexto de inflación interanual tan elevada, que continúa erosionando la capacidad de compra de los hogares.

El sindicato ha alertado así de que el encarecimiento de los costes energéticos "vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de los hogares frente a las fluctuaciones de los mercados internacionales". El aumento del precio del gas y de otros suministros "no solo repercute directamente sobre las facturas domésticas, sino que también puede trasladarse al coste de numerosos bienes y servicios".

Esta situación resulta "especialmente preocupante en Andalucía, donde muchas familias disponen de un margen económico muy reducido para afrontar nuevos incrementos de sus gastos habituales".

A ello se suma el creciente peso de la vivienda en los presupuestos familiares. El acceso a una vivienda digna y asequible continúa siendo una de las principales dificultades para miles de personas trabajadoras, especialmente para la juventud y quienes perciben los salarios más bajos.

UGT Andalucía ha criticado que tener un empleo "ya no garantiza, en muchos casos, poder afrontar los gastos básicos ni desarrollar un proyecto de vida independiente". Por ello, el sindicato considera "inaceptable que una parte tan importante de los ingresos de las familias se destine al pago del alquiler o la hipoteca, mientras el resto de necesidades esenciales continúa encareciéndose".

Ante esto, ha reclamado una intervención pública más decidida sobre el mercado de la vivienda, el incremento del parque público de alquiler asequible y medidas eficaces para contener los precios en las zonas especialmente tensionadas.

Para el sindicato, "la persistencia de las tensiones inflacionistas demuestra las limitaciones de una política monetaria basada fundamentalmente en la modificación de los tipos de interés".

"Cuando una parte importante del aumento de los precios procede de factores energéticos y conflictos internacionales, encarecer la financiación no resuelve las causas del problema y puede terminar generando nuevas dificultades para las familias, las empresas y la economía productiva", ha aseverado.

En este sentido, el sindicato ha reclamado que las instituciones europeas impulsen políticas que permitan contener los costes energéticos, proteger el consumo de los hogares y favorecer la inversión productiva, evitando que las consecuencias de las crisis internacionales recaigan nuevamente sobre las personas trabajadoras.

Al mismo tiempo, UGT Andalucía ha insistido en la necesidad de acelerar una transición energética justa que reduzca la dependencia de los mercados exteriores y permita aprovechar el enorme potencial de Andalucía en materia de energías renovables.

"Este proceso debe traducirse en beneficios reales para la ciudadanía, mediante energía más asequible, nuevas oportunidades industriales, creación de empleo estable y de calidad y una distribución socialmente justa de la riqueza generada", ha añadido.

"LOS SALARIOS TIENEN QUE RECUPERAR PODER ADQUISITIVO"

Asimismo, UGT Andalucía considera "imprescindible" reforzar la negociación colectiva para garantizar que los incrementos salariales permitan recuperar y mantener el poder adquisitivo de las personas trabajadoras.

El comunicado ha asegurado así que la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) debe permitir avanzar hacia subidas salariales suficientes, tomando como referencia la propuesta sindical del 4% anual para el periodo 2026-2028, con mejoras adicionales para los salarios más bajos y cláusulas de garantía salarial que protejan frente a posibles desviaciones de la inflación.

El sindicato ha advertido de que no se puede seguir aceptando que cada incremento de los precios termine reduciendo el valor real de las nóminas, mientras una parte de los beneficios empresariales no se traslada de manera justa a las personas trabajadoras.

"Las empresas deben asumir su responsabilidad en el reparto de la riqueza, contribuyendo a que el crecimiento económico se refleje también en una mejora efectiva de los salarios y de las condiciones laborales".

Por este motivo, UGT Andalucía insiste en la necesidad de revisar al alza el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de manera que la inflación no termine neutralizando los avances conseguidos. El sindicato ha enmarcado que el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores contempla expresamente la revisión del SMI cuando no se cumplen las previsiones de inflación.

LLAMAMIENTO A LA HUELGA

UGT Andalucía considera que los datos conocidos este viernes "vuelven a evidenciar la necesidad de adoptar medidas urgentes para proteger a las familias trabajadoras frente al incremento del coste de la vida".

"La pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda, la precariedad laboral y la insuficiencia de las respuestas públicas ante el encarecimiento de los bienes y servicios esenciales constituyen algunas de las principales razones que han llevado al sindicato a convocar la huelga general del próximo 11 de noviembre", ha asegurado.

El sindicato ha aseverado asimismo que "no es aceptable que la economía siga creciendo mientras una parte importante de la población trabajadora encuentra cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, afrontar el coste de una vivienda o construir un proyecto de futuro".

UGT Andalucía insiste en que la riqueza que se genera debe llegar también a quienes la hacen posible con su trabajo, mediante salarios dignos, vivienda asequible, servicios públicos de calidad y políticas económicas que sitúen a las personas en el centro de las decisiones.

La organización sindical considera que la movilización del 11 de noviembre "debe servir para reclamar respuestas concretas y avanzar hacia un modelo económico y social en el que trabajar permita vivir con dignidad y el crecimiento se traduzca en una prosperidad realmente compartida".