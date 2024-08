UGT-A exige una mesa de negociación ante los "problemas sin resolver" de la integración de las agencias sanitarias

SEVILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha advertido que la integración de las agencias sanitarias "sigue produciendo muchos problemas a los trabajadores" y ha lamentado que "no se solucionan" por la "dejadez" del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Por ello, han instado a convocar "de forma inmediata" una mesa de negociación donde "aclarar y solucionar" todos estos problemas.

"La buena noticia que supuso la reconversión de miles de laborales en personal estatutario del SAS se ha convertido en un calvario para muchos de ellos", han resaltado desde el sindicato, aseverando que "no se terminan de resolver multitud de problemas que hacen que se encuentren desesperados ante el incumplimiento de la Administración".

Así, desde la unión sindical han puesto de relieve que la norma que regula su integración "obliga a realizar unos traslados entre las distintas agencias que todavía no se han realizado" y "no siquiera se puede hablar de ello porque el SAS no tiene mucho interés en cumplir lo pactado y publicado en una norma".

Entre los problemas "sin resolver", UGT Andalucía ha citado "nóminas sin actualizar y sin cobrar, conceptos como carrera profesional o trienios que les corresponden, tiempo de servicios prestados, puestos de supervisores que todavía no saben cómo van a quedar y que no cobran por ello y continúan como personal laboral o personal de empresas externas que no saben como van a quedar".

Así, ante la "dejadez e ignorancia", el sindicato exige "claridad y compromiso de solución" de "multitud de problemas que afectan a los profesionales, maltratados por una Administración que no consigue finalizar un proceso de integración sin provocar daño a cientos de Trabajadores.