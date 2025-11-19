UGT-A exige planes de movilidad eficaces y pide aplicar medidas que reduzcan los accidentes relacionados con el trabajo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT-A ha considerado como "imprescindible" evaluar de forma rigurosa el riesgo laboral asociado a los desplazamientos y aplicar medidas preventivas "que permitan reducir o eliminar los accidentes de tráfico relacionados con el trabajo" y, con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico, el sindicato se ha sumado al dolor de las familias de las personas trabajadoras que han perdido la vida o han visto afectada su salud y sus medios de subsistencia en las carreteras.

Tal y como ha emitido el sindicato en una nota, el lema elegido por Naciones Unidas este año, 'Conducción segura, movilidad sostenible', pone el foco en la justicia que merecen las víctimas y sus familiares e incide en "la importancia de aprender de cada siniestro para evitar que se repita".

Asimismo, según los datos de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo recogidos por el sindicato, hasta septiembre se han registrado 11.788 accidentes con baja 'in itinere' en Andalucía, de los cuales 179 fueron graves y 21 mortales.

En comparación con el año anterior, se han producido trece accidentes graves menos, pero dos fallecimientos más. De esta forma, la comunidad concentra el 18,92% de todos los accidentes 'in itinere' del país, una cifra "que evidencia la magnitud del problema en nuestra comunidad".

En concreto, la estadística por sexo revela que el 52,1% de los accidentes afectan a mujeres, frente al 47,9% a hombres. UGT Andalucía ha aclarado que esta diferencia está vinculada a factores que impactan especialmente en ellas, como "mayor precariedad laboral, dobles jornadas, dificultades de conciliación, estrés y la carga del cuidado de personas dependientes", lo que condiciona los desplazamientos al trabajo.

Además, el sindicato ha apuntado al estado de los vehículos utilizados como otro de los motivos, "muchas veces sin revisiones adecuadas ni condiciones de seguridad suficientes", lo que incrementa el riesgo.

Ante esto, según UGT-A, es "prioritario" implantar Planes de Movilidad en todas las empresas, así como evaluar los riesgos laborales vinculados a los desplazamientos, tanto de ida y vuelta como durante la jornada; ofrecer formación específica en seguridad vial laboral, "elemento clave" para reducir la siniestralidad y garantizar el mantenimiento y revisión de los vehículos utilizados por personas trabajadoras.

Para finalizar, el sindicato ha insistido en que la prevención es "la herramienta más eficaz" para evitar tragedias y que las empresas y administraciones "deben asumir su responsabilidad" para garantizar desplazamientos seguros y una movilidad laboral sostenible.