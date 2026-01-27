UGT FICA Córdoba califica de "inoporturnas" las declaraciones de IU respecto a Hitachi

Archivo - Una reciente contentración de trabajadores de Hitachi ante el Ayuntamiento de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA Córdoba ha manifestado este martes su "profunda preocupación ante las recientes declaraciones" sobre la situación de Hitachi Energy en Córdoba realizadas del portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, que ha considerado "inoportunas, desafortunadas y altamente contraproducentes para los intereses de la fábrica de Hitachi en Córdoba, justo cuando hoy, en Madrid, se está decidiendo el futuro estratégico a medio y largo plazo de la factoría".

En este sentido y a través de un comunicado, el sindicato ha opinado que "no es ni el momento ni la forma de realizar manifestaciones públicas que generan ruido, incertidumbre y alarma social, y que no contribuyen en absoluto a garantizar la continuidad industrial, las inversiones comprometidas, ni el mantenimiento y creación de empleo de calidad. Muy al contrario, este tipo de declaraciones ponen en riesgo decisiones estratégicas que afectan directamente a cientos de personas trabajadoras y a sus familias".

Desde UGT se han manifestado así, después de que ayer lunes, Santiago haya instado a la Fiscalía a "abrir una investigación" sobre la actuación contra sus trabajadores de la dirección de la factoría de Hitachi Energy en la capital cordobesa, que, a su juicio, "está bordeando la legalidad penal", dando la impresión de que "se han equivocado de siglo", adoptando medidas contra "derechos fundamentales" de sus empleados, "como si no existiera la Constitución".

Ante ello, desde el sindicato han aclarado que no van a "entrar a valorar el contenido concreto de dichas afirmaciones realizadas por el señor Santiago. Lo que denunciamos es la irresponsabilidad de utilizarlas en clave política en un contexto tan sensible, en el que debería primar la prudencia, la responsabilidad institucional y el compromiso real con el tejido industrial".

A este respecto, desde UGT has afirmado que ya han "demostrado con hechos" su "voluntad de defender el empleo y la estabilidad, alcanzando acuerdos mediante la negociación que han permitido resolver conflictos, dejar sin efecto sanciones a personas trabajadoras y contribuir a la normalización de la situación laboral en la empresa".

Estos acuerdos, "fruto del diálogo y no de la imposición, han tenido como único objetivo proteger a la plantilla y asegurar el futuro de la actividad. UGT FICA Córdoba conoce y sabe que el capital es miedoso y la competencia es feroz".

Por eso, "declaraciones de este tipo, no solo generan incertidumbre interna, sino que ponen en riesgo futuras inversiones que la multinacional tiene pendientes de asignar, dañan la reputación de profesionalidad y estabilidad que tanto nos ha costado construir a las personas trabajadoras y debilitan nuestra posición negociadora en los foros de decisión nacionales e internacionales".

Además, según recordado el sindicato, "el marco de negociación colectiva sigue abierto, con fechas fijadas para continuar el diálogo, lo que demuestra que la vía de la negociación es la única eficaz y creíble para desbloquear situaciones complejas y avanzar en derechos y condiciones laborales. Por este motivo, UGT-FICA ha comunicado, que no respaldará las próximas movilizaciones".

El motivo para ello "es claro, el objeto de la huelga era el bloqueo del convenio colectivo y ya se ha fijado fecha para la próxima reunión negociadora, lo que supone el desbloqueo de la prórroga anunciada por la empresa. Cabe destacar, además, que el año 2025 ya se ha cerrado con un incremento salarial del 3,8%, mientras que el IPC se ha situado en el 2,9%, lo que implica una ganancia de poder adquisitivo para las personas trabajadoras".

Por todo ello, UGT ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes implicadas. Hitachi debe seguir apostando por el empleo de calidad y por la consolidación de sus inversiones, y para ello es imprescindible que administraciones públicas y partidos políticos remen en la misma dirección, aparcando el oportunismo y priorizando el interés general".