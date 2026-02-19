UGT FICA Córdoba exige la industrialización íntegra de la explotación minera en el Alto Guadiato

Pedro Téllez (centro), en una imagen de archivo. - UGT

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba ha abogado este jueves por "el desarrollo y apertura de la mina de estaño Oropesa, ubicada en el término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba), pues, según ha señalado el secretario general, Pedro Téllez, se trata de "un proyecto estratégico que puede suponer un importante revulsivo económico y social para la comarca del Guadiato y para el conjunto de la provincia de Córdoba".

Según ha informado FICA UGT Córdoba en una nota, "la puesta en marcha de esta explotación minera, con una inversión prevista de más de 84 millones de euros y una estimación de hasta 200 empleos directos durante su fase de explotación, además de los picos de contratación durante la construcción, representa", según ha señalado Téllez, "una oportunidad histórica para fijar población, generar empleo de calidad y dinamizar una zona especialmente castigada por el desempleo y la despoblación".

No obstante, desde UGT FICA Córdoba han expresado su "profunda preocupación y rechazo a que la fundición del estaño se ubique fuera de Córdoba y de Andalucía, concretamente en Robledollano, en la provincia de Cáceres, a más de 200 kilómetros del yacimiento".

Para Téllez, es "inaceptable que la transformación industrial del mineral, y con ella la generación de mayor valor añadido, empleo industrial estable, conocimiento técnico y plusvalía económica, se traslade a otra comunidad autónoma, mientras que Andalucía asuma el impacto ambiental, territorial y social de la explotación minera, además de facilitar y respaldar los proyectos legal, administrativa y económicamente a través de la Junta de Andalucía".

El secretario ugetista añadió que, "desde el punto de vista sindical y territorial, no tiene sentido económico, ni social extraer un recurso estratégico en Córdoba para que el beneficio industrial se deslocalice, ya que la minería del siglo XXI debe ir acompañada de industrialización, transformación local y cadenas de valor completas, y no limitarse a la mera extracción de materias primas", insistió.

Por este motivo, UGT FICA Córdoba solicitará "a la Junta de Andalucia y a las administraciones implicadas que la fundición y transformación del estaño se ubique en la comarca del Alto Guadiato, preferentemente cercana a la zona de extracción del mineral o en su entorno más próximo y no a mas de 200 kilómetros de la explotación y en otra comunidad autónoma".

Del mismo modo, el sindicato pedirá "que las administraciones públicas condicionen su apoyo a que el proyecto garantice retorno económico, empleo industrial y riqueza en el territorio que alberga el recurso", y "que la empresa promotora apueste de forma real por un modelo de desarrollo industrial justo, sostenible y territorialmente equilibrado".