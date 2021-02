UGT-A insiste en que "no ha obstaculizado nada" en Veiasa y valora que se haya abierto el nuevo proceso de RPT

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT-A ha insistido este jueves en que el sindicado "no ha obstaculizado nada" en Veiasa y ha valorado que "ha conseguido que se abra el nuevo proceso de relación de puestos de trabajo (RPT)" con el fin de "ver las necesidades estructurales de la empresa".

Además, el sindicato ha indicado en respuesta al consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, que "ha desbloqueado la tasa de reposición y que se regule, para la calidad del servicio, el número de inspecciones de vehículo de cada estación, entre otras muchas cuestiones".

En un comunicado, UGT-A ha apuntado que ha sido "el sindicato que tuvo que convocar y efectuar jornadas de huelga en la estaciones de servicio de las ITV por la situación que vivían los trabajadores".

Así, ha detallado que UGT-FICA Veiasa promovió tres jornadas de huelga en diciembre, los días 9, 16 y 23 y las protestas se llevaron a cabo después del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) celebrado el 2 de diciembre en el que no hubo avenencia.

Tras "la oferta de acercamiento comunicada por el consejero Velasco", se desconvocó la jornada de huelga del día 30 de diciembre. El sindicado ha recordado que con su movilización reclamaba al Gobierno andaluz más personal, entre otras reivindicaciones, como las cargas de trabajo, que no se cubrían las plazas estructurales, la firma del IV Convenio Colectivo, prejubilaciones con contrato relevo que no se tramitaban, la falta de personal técnico, la sustitución del personal administrativo por máquinas, la sobrecarga de trabajo de jefes y administrativos, que no se llevaban a cabo concursos de traslados y no se realizaban las promociones para ascensos desde hace años. Finalmente, el pasado 22 de enero, se alcanzó un acuerdo con la dirección.

De esta manera, UGT-A ha insistido en que ha conseguido que se abra el nuevo proceso de RPT (relación de puestos de trabajo) para ver las necesidades estructurales de la empresa, ha desbloqueado la tasa de reposición y que se regule, para la calidad del servicio, el número de inspecciones de vehículo de cada estación, entre otras muchas cuestiones.

También ha recordado que en 2020 hubo que devolver cinco millones de euros de los nueve asignados para la empresa porque "el consejero no autorizó la firma de las contrataciones".