Uno de los accesos al Hospital General del complejo Reina Sofía de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC UGT) de Córdoba ha lamentado y condenado este viernes "una nueva agresión a un profesional de la seguridad privada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, un episodio que vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de estos trabajadores y la necesidad de reforzar, tanto los medios materiales y humanos, como la protección jurídica de quienes velan diariamente por la seguridad del personal sanitario, los pacientes y los usuarios de los centros hospitalarios".

En este sentido y a través de una nota, el responsable provincial del sector de Seguridad Privada de FeSMC UGT Córdoba, Rafael Sierra, ha informado que los hechos tuvieron lugar durante la jornada de ayer miércoles, 25 de noviembre, "cuando una usuaria comenzó a golpear una de las máquinas expendedoras situadas en la planta baja del Hospital General hasta provocar su rotura, unos hechos que fueron captados por las cámaras de videovigilancia del centro hospitalario".

Tras advertir lo sucedido, "los vigilantes de seguridad avisaron a la Policía Nacional e impidieron que la mujer abandonara el lugar. Durante la intervención, la usuaria mostró una actitud cada vez más agresiva hacia los profesionales, llegando presuntamente a golpear a uno de ellos en la frente con el teléfono móvil que portaba en la mano".

Como consecuencia de la agresión, "el trabajador sufrió una herida en la ceja que requirió asistencia sanitaria en el servicio de Urgencias del propio hospital, donde tuvieron que aplicarle varios puntos de sutura".

Esta agresión se suma a la del pasado 6 de octubre de 2025, cuando una vigilante de seguridad del Hospital Reina Sofía sufrió una agresión mientras se encontraba sola en el acceso al servicio de Urgencias. La trabajadora tuvo que recibir asistencia médica por las contusiones sufridas en un brazo y el intenso dolor que presentaba en la muñeca, mientras que en enero de 2024 dos vigilantes del mismo complejo hospitalario fueron agredidos cuando trataban de proteger al personal sanitario de Urgencias, que también precisaron asistencia médica.

Con estos antecedentes y ante esta nueva agresión, desde FeSMC UGT Córdoba se ha advertido de "los riesgos a los que se enfrentan los profesionales de la seguridad privada en el ejercicio de sus funciones, especialmente en los centros sanitarios, donde intervienen ante situaciones de elevada conflictividad para proteger, tanto a los profesionales, como a los ciudadanos".

Desde el sindicato han señalado que lo ocurrido "no constituye un hecho aislado, sino que se suma a una preocupante sucesión de agresiones, amenazas e intimidaciones contra los profesionales de la seguridad privada que desarrollan su actividad en hospitales y centros de salud de la capital y la provincia".

Así, el pasado 23 de febrero de este mismo año, "dos vigilantes de seguridad del Hospital Infanta Margarita de Cabra fueron agredidos por tres usuarios mientras prestaban servicio en el área de Urgencias", y en julio pasado el sindicato presentó una denuncia ante la Subdelegación del Gobierno "por la situación de inseguridad existente en el entorno del punto de Urgencias del Centro de Salud Levante Sur de Córdoba, donde los vigilantes venían sufriendo amenazas, intimidaciones e intentos de agresión".

Para FeSMC UGT Córdoba es "inadmisible" que, pese a sus "reiteradas denuncias", estos profesionales "continúen expuestos a situaciones de violencia sin disponer de todos los recursos y garantías necesarios para desarrollar su actividad en condiciones adecuadas de seguridad".

Por todo ello, el secretario provincial de la federación ugetista en Córdoba, Juan Martínez, ha insistido en la necesidad de "dotar a los vigilantes de seguridad de una cobertura legal acorde con la responsabilidad y los riesgos que entraña su actividad profesional".