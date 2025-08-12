UGT-A lamenta la "precariedad" laboral "estructural" que padecen los jóvenes y pide un "refuerzo" de la FP

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha lamentado este martes, con motivo del Día Mundial de la Juventud, la "precariedad estructural" que padecen los jóvenes y ha defendido la necesidad de un pacto por el empleo juvenil "digno, que incluya "la reducción drástica de la temporalidad, el refuerzo de la Formación Profesional y su conexión con empleos de calidad y el impulso de los empleos verdes, digitales y cuidados con derechos".

En una nota de prensa, el sindicato ha insistido también en que "no se puede hablar de bienestar juvenil sin hablar de salud mental". Sobre este asunto, la central sindical ha advertido de que "no es un problema trivial e intranscendente", ya que, según un estudio de la Universidad de Sevilla (US), éste indica que cuatro de cada diez adolescentes manifiestan haber tenido o creen haber tenido un problema de salud mental.

Igualmente, en 2022, un informe de la Junta de Andalucía indicaba que la atención a jóvenes representa el 28% del total de los 310.155 pacientes andaluces con problemas de salud mental, incluyendo trastornos de alimentación, depresión, ansiedad y fobias. Además de este "grave problema", UGT ha apuntado a la necesidad de "un cambio radical en el modelo de vivienda".

En este punto, ha vuelto a reclamar más vivienda pública de alquiler para jóvenes, ayudas al alquiler vinculadas al salario y "políticas fiscales que frenen la especulación". "Y esto se une a que los salarios son una pieza clave de cualquier proyecto de emancipación dado que para poder consolidar una independencia económica es preciso tener ingresos suficientes con los que sufragar los gastos básicos. Pero desgraciadamente, los salarios de las personas jóvenes ni siquiera representan tres cuartas partes del salario medio", ha argumentado el sindicato.

En el Día Mundial de la Juventud, desde UGT han recordado la necesidad de "seguir promoviendo políticas y medidas que aseguren un futuro próspero y equitativo para la juventud, quienes son una fuerza impulsora para el desarrollo y el progreso de nuestras sociedades, además aprovechamos para reiterar nuestro compromiso con una juventud activa, diversa y organizada".