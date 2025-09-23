UGT pide financiación "suficiente" y plantillas "dimensionadas" en el sector público andaluz

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha intervenido en el 2º Congreso de UGT Servicios Públicos Granada con un mensaje de defensa de lo público y de reducción de la jornada laboral. En este congreso, Juana López López ha sido reelegida como secretaria general de UGT Servicios Públicos en Granada con el respaldo mayoritario de un 94,62% de los votos emitidos por los delegados asistentes al II Congreso Provincial de este organismo de UGT, que se ha celebrado bajo el lema 'Contigo Avanzamos'.

En una nota de prensa, el secretario general de UGT Andalucía ha agradecido la labor de la federación granadina y ha destacado que "son sus delegados quienes sostienen la columna vertebral de la acción sindical de UGT en lo público". Martín ha señalado que "la pandemia nos ha recordado que sin servicios públicos fuertes no hay derechos garantizados" y ha reclamado financiación suficiente, plantillas dimensionadas y empleo de calidad en todo el sector público andaluz.

Durante su intervención, ha defendido la necesidad de reducir la jornada laboral como "gran palanca de derechos y calidad de vida". "Nuestro horizonte es claro: alcanzar ya las 37,5 horas y avanzar hacia la semana de 32 horas sin pérdida salarial", ha afirmado, destacando que menos horas y mejores turnos reducen riesgos psicosociales, favorecen la conciliación, refuerzan la calidad del servicio y contribuyen a la transición ecológica.

Martín ha hecho referencia, además, a la actualidad internacional, reclamando un alto el fuego inmediato en Gaza y condenando el genocidio contra el pueblo palestino, recordando que "el sindicalismo de clase siempre estará del lado de la vida, la dignidad y la justicia". También ha advertido de los efectos de las políticas arancelarias anunciadas por Donald Trump y del auge de la ultraderecha que "niega el cambio climático, ataca la igualdad y pretende convertir derechos en negocios". Ante ello, ha insistido en que "ni un paso atrás. Defenderemos las libertades, el pluralismo y los derechos laborales con el mismo coraje con el que defendemos los convenios".

En el congreso han estado también presentes el secretario de Organización de UGT, Andrés Orta; la secretaria general de Servicios Públicos de UGT, Isabel Araque; el secretario general de Servicios Públicos de UGT Andalucía, Antonio Tirado, y el secretario general de UGT Granada, Luis Miguel Gutiérrez, entre otros. También han asistido el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, e intervenido el delegado de Función Pública de la Junta, Luis Recuerda, y el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla