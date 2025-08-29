UGT-A pide incluir cláusulas de garantía salariales ante la "persistencia inflacionista"

Archivo - Diferentes frutas en una frutería en un puesto de un mercado, a 15 de marzo de 2023, en Madrid. Imagen de Archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha exigido la necesidad de incorporar cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos ante la presencia de una "persistencia inflacionista" que, a su juicio, "sigue mermando" el poder adquisitivo de la población trabajadora, remarcando que esta última soporta "importantes dificultades" derivadas del encarecimiento de la vivienda, la energía y los productos básicos. Además, ha criticado que pese a que se ha registrado una contención mensual, España encadena "ya diez meses consecutivos sin lograr situarse por debajo" del objetivo de control de precios del Banco Central Europeo (2%).

En base a ello, en una nota de prensa, UGT-A ha recogido que el pasado viernes, 22 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística (INE), publico el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC), lo que mostró una estabilidad de los precios en el mes de agosto 2025, repitiendo los datos del mismo mes de 2024 y mejorando una décima respecto el mes pasado --de julio(-0,1%)--. Es por ello, que con este resultado, la tasa interanual permanece en el 2,7%, mientras que la inflación subyacente --que excluye la energía y los alimentos no elaborados-- sube una décima, hasta situarse en el 2,4%.

Asimismo, UGT-A ha recalcado que en el comportamiento interanual han influido especialmente los carburantes, cuyos precios han descendido menos que hace un año, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas han reducido su coste con mayor intensidad que en 2024, y la electricidad ha mostrado incrementos más moderados que en el mismo mes del pasado ejercicio. Aun así, ha señalado que el "repunte de la inflación subyacente" ha reflejado que continúan existiendo tensiones en productos esenciales para las familias.

Por otro lado, ha advertido de que la evolución de la inflación en los últimos meses está condicionada por factores externos, como los conflictos bélicos internacionales o las medidas arancelarias impuestas por la administración Trump, que elevan los precios de numerosos productos e inciden en la estabilidad de sectores clave del empleo.

Ante esta situación, el sindicato ha subrayado "la necesidad" de proteger a la clase trabajadora mediante la incorporación de cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos, tal como se recoge en el V AENC, en consonancia con los elevados márgenes empresariales que se están produciendo --13,6% en el segundo trimestre de 2025--.

Asimismo, UGT-A ha reclamado que se incorpore un indicador estructural del precio de la vivienda al sistema estadístico de precios, ya que actualmente "el acceso a un techo digno resulta inasumible para gran parte de la población", ha apuntado.

De este modo, la confederación sindical, ha acentuado que sería posible reflejar de manera realista el esfuerzo económico que realizan los hogares para cubrir un derecho básico, tal y como establece el artículo 47 de la Constitución.

Por ultimo, desde UGT-A, han querido matizar que "los datos del IPC de agosto muestran estabilidad en la tasa mensual, pero el coste de la vida continúa siendo un problema grave para miles de familias". Es por ello, que la defensora de los derechos de los trabajadores ha condenado que "sin salarios dignos y sin un control real del precio de la vivienda y los productos básicos, la recuperación seguirá construyéndose a costa de la clase trabajadora".