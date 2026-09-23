UGT-A pide reforzar la prevención ante la tercera mayor cifra de mortalidad laboral de los últimos 12 años

El secretario de Salud Laboral de UGT-A, Pablo Sánchez Villegas, en rueda de prensa sobre siniestralidad laboral. - UGT-A

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT-A ha pedido reforzar la prevención ante la tercera mayor cifra de mortalidad laboral de los últimos doce años. Los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes al mes de julio, contabilizan 83 personas fallecidas por accidente de trabajo, un 12,16% más que en el mismo periodo del pasado año y la tercera cifra más elevada de los últimos doce años para ese periodo. Según el seguimiento que realiza UGT-A, ya son 94 trabajadores que han perdido la vida en accidente laboral en la comunidad en lo que va de 2026.

Según ha informado UGT-A en una nota, "los datos oficiales siempre llegan con retraso y, desgraciadamente, mientras analizamos esas estadísticas seguimos sumando nombres a nuestro contador". Para el secretario de Salud Laboral de UGT-A, Pablo Sánchez Villegas, "no podemos acostumbrarnos a esta realidad ni asumirla como inevitable".

Además, ha señalado que "el ritmo al que se están produciendo los accidentes mortales permite realizar una preocupante proyección para los próximos meses". Así, ha explicado que "hace unos meses decíamos que cada tres días moría una persona trabajadora en Andalucía. Hoy hablamos ya de una muerte cada dos días y medio". Por tanto, "si continúa a este ritmo, Andalucía podría sumar al menos otras 30 muertes antes de que termine el año".

Según el análisis elaborado por UGT-A a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, durante los siete primeros meses del año se produjeron 61.118 accidentes de trabajo con baja, un 1,8% más que en el mismo periodo de 2025. De ellos, 556 fueron graves, lo que supone que más de uno de cada cinco accidentes graves registrados en España se produce en Andalucía.

En cuanto a la mortalidad, los datos oficiales hasta julio contabilizan 83 fallecimientos, nueve más que un año antes, lo que representa un incremento del 12,16%. De ellos, 68 se produjeron durante la jornada laboral y otros 15 fueron accidentes in itinere.

Al hilo, Sánchez ha apuntado que "tenemos que actuar antes, la prevención tiene que hacerse en los centros de trabajo todos los días y no quedarse en un papel para cumplir un expediente".

ANDALUCÍA CONCENTRA EL 19,21% DE LA MORTALIDAD LABORAL DE ESPAÑA

Los datos oficiales hasta julio sitúan a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor mortalidad laboral, concentrando el 19,21% del total nacional, pese a que la población asalariada andaluza representa el 15,95% del conjunto de España. En cuanto al número total de accidentes laborales, Andalucía se sitúa únicamente por detrás de Cataluña.

Asimismo, frente a los 88 fallecimientos registrados durante todo 2014 o los 93 de 2015, Andalucía cerró 2023 con 122 muertes, 2024 con 133 y 2025 con 125. Los 83 fallecimientos oficiales acumulados hasta julio de 2026 constituyen "la tercera cifra más elevada de la serie de los últimos doce años para ese mismo periodo".

Por sectores, de los 61.118 accidentes registrados hasta julio, 36.884 se produjeron en Servicios, 9.603 en Construcción, 9.262 en Industria y 5.369 en Agricultura. Además, Servicios presenta el mayor número de fallecimientos, con 39, mientras que Construcción acumula 22.

Territorialmente, los datos oficiales sitúan a Sevilla como la provincia con mayor mortalidad laboral hasta julio, con 24 fallecidos, seguida de Málaga, con 17, y Almería, con 15.

UNA DE CADA TRES MUERTES SE DEBE A PATOLOGÍAS NO TRAUMÁTICAS

UGT-A ha destacado el peso de las denominadas patologías no traumáticas en la mortalidad laboral. Según ha explicado Sánchez Villegas, aproximadamente "una de cada tres muertes que se producen durante el trabajo en Andalucía está relacionada con infartos, ictus y otras patologías cardiovasculares o cerebrovasculares".

De este modo, "existe evidencia científica sobre la relación que pueden tener determinados factores psicosociales, como el estrés y la ansiedad, con este tipo de patologías", ha añadido. Así, "el estrés y la ansiedad también pueden estar vinculados a las condiciones y a los entornos de trabajo", ha señalado.

En este contexto, para el sindicato, la evolución de la siniestralidad demuestra que es necesario reforzar el cumplimiento efectivo de la normativa preventiva". Además, según los últimos datos oficiales consolidados, correspondientes a 2025, el 47,6% del total de accidentes de trabajo graves y el 36% de los mortales se produjeron sin tener realizada una evaluación de riesgos obligatoria.

En este sentido, UGT-A ha indicado que "las empresas tienen la obligación de proteger la seguridad y la salud de sus plantillas y las administraciones deben garantizar que esa obligación se cumple". Por ello, ha reclamado "más recursos humanos y materiales para la Inspección de Trabajo y para la Fiscalía de Salud Laboral, de manera que puedan intensificar el control del cumplimiento de la normativa e investigar y depurar las posibles responsabilidades derivadas de los accidentes graves y mortales".

Asimismo, el sindicato ha solicitado la creación de una figura similar al Delegado Territorial de Prevención de Riesgos Laborales, "especialmente para mejorar la prevención en las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del tejido empresarial andaluz y muchas de las cuales carecen de representación sindical".

Igualmente, Sánchez Villegas ha cuestionado también el lugar que ocupa la seguridad y la salud laboral entre las prioridades del nuevo Gobierno andaluz. Además, ha remarcado que "la Ley de Prevención de Riesgos Laborales cumple ya treinta años y se encuentra inmersa en un proceso de actualización". Por tanto, "esperamos que todos los grupos parlamentarios entiendan que actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y proteger la vida y la salud de las personas trabajadoras tiene que estar por encima de cualquier diferencia política", ha añadido.

Por otra parte, UGT-A ha puesto el foco en la infradeclaración de las enfermedades profesionales. "Hasta agosto se habían comunicado 1.470 partes de enfermedades profesionales en Andalucía, pese a contar la comunidad con más de 3,1 millones de personas asalariadas". Por tanto, "esto significa que muchas enfermedades profesionales no se están declarando como tales", ha advertido Sánchez Villegas.

Asimismo, "tenemos también una parte de la siniestralidad que permanece invisible". Al hilo, el secretario ha destacado que "si una enfermedad causada por el trabajo no se reconoce como profesional, desaparece de las estadísticas y se dificulta enormemente actuar sobre sus causas".

"LA PREVENCIÓN TIENE QUE LLEGAR ANTES QUE EL ACCIDENTE"

UGT-A ha insistido en que los accidentes laborales son "evitables" y ha pedido que la prevención ocupe un lugar "central" en la organización del trabajo, junto con una actualización de la normativa que permita responder a los nuevos riesgos laborales.

Por último, el sindicato ha considerado necesario "avanzar en cuestiones como los riesgos psicosociales, la desconexión digital, el ciberacoso, la protección frente a fenómenos meteorológicos adversos derivados del cambio climático y la incorporación de la perspectiva de género en las evaluaciones de riesgos".