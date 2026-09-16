UGT pide "soluciones consensuadas" ante desafíos relativos a la digitalización, la descarbonización y la electrificación

Archivo - El secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya, ha abogado este miércoles 16 por la búsqueda de "soluciones consensuadas" ante los desafíos que vive la industria en Europa y que tienen que ver con los procesos de transición hacia la digitalización, la descarbonización y la electrificación.

En un encuentro con los medios en el marco de la sexta Conferencia Permanente de Sindicatos del Metal de Europa Mediterránea, que se está celebrando en San Juan de Aznalfarache, el secretario general de UGT FICA ha mostrado su preocupación por cómo se están llevando a cabo estos procesos de transición y ha señalado que estos deben de hacerse "sin que nadie se quede atrás, sin pérdida de capacidad productiva ni pérdida de presencia de los sindicatos ni de su capacidad de interlocución y de representación de los trabajadores".

En este contexto, ha considerado que "el área mediterránea es un marco especialmente transcendental para Europa", y por ello debe contar con respuestas específicas consensuadas, puesto que la solución a los retos de la industria europea "no pasa porque un país esté mejor, sino por una solución coordinada". "Europa tiene que avanzar y crecer como un espacio común", ha reclamado.

Por ello, ha considerado que es "necesario" que las políticas que se apliquen en Europa, "algunas de las cuales se están tomando ya pero con cierta lentitud, tengan en cuenta a la parte social, que está quedando en segundo plano". A este respecto, ha insistido en que, desde la Conferencia, "vamos a demandar que no solo se piense en lo macro, sino también en lo micro, es decir, que se piense en las personas y, sobre todo, y especialmente, en que las medidas que se adopten con relación a la industria sean transiciones justas, ordenadas y sin que nadie se quede atrás".

De este modo, Hoya ha destacado la situación de dos sectores estratégicos para la Europa del área mediterránea, como son el siderúrgico y el del automóvil, sectores que están siendo analizados en esta Conferencia. Con relación a la siderurgia, ha reconocido que está pasando un momento "muy complicado" en Europa como consecuencia del proceso de descarbonización que se está produciendo en los centros productivos siderúrgicos está generando "incertidumbres e incluso pérdidas de puestos de trabajo".

A pesar de los "esfuerzos" que se están realizando desde la Unión Europea y desde los diferentes países para llevar a cabo esta transformación, Hoya ha mostrado su preocupación ante el retraso en las inversiones necesarias y ante las exigencias que se aplican los propios países europeos, con las que UGT FICA está de acuerdo, puedan ser "más laxas" con los productos que vienen de fuera de Europa, "especialmente de China".

Sobre la situación del sector de automoción, Hoya ha lamentado que se está generado mucha "inseguridad e intranquilidad" en los centros de trabajo ante el proceso de electrificación y de transformación del vehículo de combustión al vehículo eléctrico.

"Aunque todos sabíamos que se iba a producir una pérdida casi automática de entre el veinte y el veinticinco por ciento de la mano de obra, la lentitud a la hora de la toma de decisiones en Europa y la inexistencia de una estructura de recarga suficiente ni en España ni en Europa, está generando una mayor preocupación", ha apostillado.

En el caso de España, la llegada de los fabricantes chinos está provocando un tránsito "más suave". Sin embargo, ha reconocido la "preocupación del sindicato" ante la posibilidad de que estos fabricantes tengan como objetivo solamente instalar centros de ensamblaje.

"Queremos que toda la cadena de producción y de fabricación se haga en España, y que no solo tenga incidencia en los centros de fabricación que existen actualmente en nuestro país, sino también en las empresas auxiliares de componentes, y que, evidentemente, esto suponga mantener las capacidades productivas que tenemos en España", ha reclamado.

Al hilo, el secretario general de UGT FICA se ha referido también a la necesidad de mano de obra cualificada en los diferentes países europeos y a la necesidad de poder incorporar a trabajadores de fuera de España, pero también de los diferentes países europeos.

A este respecto, ha trasladado al resto de sindicatos participantes en la conferencia, el apoyo de UGT FICA al proceso de regularización de los quinientos mil trabajadores por parte del Gobierno de España, unas personas "que se encontraban en situación irregular en nuestro país y que ahora están aportando su capacidad y sus conocimientos", lo que constituye además, "un avance importante tanto para consolidar la situación de estos trabajadores como para consolidar las propias capacidades productivas del país".