UGT presenta el preaviso de huelga indefinida en el Ayuntamiento de Bailén (Jaén) ante el "bloqueo" del convenio

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JAÉN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT registrará este lunes el preaviso de huelga indefinida en el Ayuntamiento de Bailén (Jaén). El sindicato ha informado que se trata de una medida "inevitable" ante meses de "espera, desprecios y una absoluta falta de voluntad negociadora por parte del equipo de gobierno municipal (PP)".

Según informa el sindicato en un comunicado, el personal laboral municipal lleva "demasiado tiempo" aguardando que el alcalde, Luis Mariano Camacho (PP), se siente a negociar un convenio colectivo "digno, moderno y respetuoso con los derechos de las personas trabajadoras".

La respuesta obtenida hasta la fecha, según sostiene el sindicato, ha sido "el silencio, la dilación y una preocupante concepción del poder basada en la unilateralidad y la imposición". En este punto, UGT ha denunciado que en Bailén hay instalada una forma de gobernar "más propia del viejo caciquismo que de una administración pública democrática del siglo XXI".

El sindicato ha recordado que "los derechos laborales no se mendigan, se negocian" y la negociación colectiva "no es una concesión graciable del gobernante de turno, sino un derecho reconocido constitucionalmente y una obligación inherente a unas relaciones laborales modernas y democráticas".

Para UGT, resulta "especialmente llamativo que quienes ante otras administraciones se presentan como defensores de los trabajadores, en su propio Ayuntamiento se nieguen a reconocer a su plantilla derechos elementales de participación, interlocución y control democrático".

El sindicato ha incidido en que este conflicto no es exclusivamente económico, ya que "lo que está en juego es algo mucho más profundo: el derecho de los trabajadores a participar, a ser escuchados y a disponer de instrumentos que garanticen la transparencia, la seguridad jurídica y el control de las decisiones que afectan a sus condiciones de trabajo".

UGT ha reconocido "la dignidad, la responsabilidad y la unidad" demostradas por el conjunto de las personas trabajadoras y, de manera muy especial, por la plantilla del Parque Móvil Municipal, que ha renunciado "voluntariamente a la disponibilidad permanente fuera de su jornada laboral hasta que existan unas condiciones laborales justas y pactadas".