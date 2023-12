UGT-A reafirma su compromiso con la inclusión, igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad

SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha reafirmado este viernes su compromiso con "la inclusión, igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito social y laboral" con motivo de la celebración, este domingo 3 de diciembre, del Día Internacional de las personas con Discapacidad.

UGT-A ha recordado que, un año más, sigue "reivindicando y promoviendo los derechos y el bienestar de este colectivo, en todos los ámbitos de la sociedad y su desarrollo, así como conciencia sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural", informa en una nota de prensa.

Para la organización sindical, "la discapacidad no debe suponer una merma de los derechos sociales, económicos y laborales. Debemos asegurarnos que se cumple, en cada país, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006".

La finalidad de la celebración de este día "no es otra que difundir, incitar y generar conocimiento y provocar toma de conciencia, en todas las instancias, de la discapacidad como una parte, digna y valiosa, de la diversidad humana, que sólo puede entenderse y abordarse como una cuestión de derechos humanos". Por tanto, la inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad "deben construirse en conjunto", tal como señala la Constitución Española en sus Artículo 9.2 y 23.

UGT-A recalca que "sin embargo, hoy volvemos a manifestar que el camino es largo y aún queda mucho por recorrer. Las personas con discapacidad siguen invisibilizadas en muchos aspectos de la vida, laboral, política, cultural, social... Hay diversos factores que dificultan la participación: el nivel educativo, las situaciones de pobreza o el mayor riesgo de exclusión social", añade.

El sindicato insiste en que "nuestra sociedad no puede permitirse que las oportunidades y el acceso a la información y al poder no sean iguales para toda su ciudadanía. Al contrario. Se tiene que impulsar la visibilidad de quienes han sido invisibilizados, se tiene que promover y mantener que todos seamos personas activas, sobre todo de aquellos a quienes se les ha considerado tradicionalmente sujetos pasivos, aunque ya hayan demostrado no serlo".

Desde UGT Andalucía, "volvemos a exigir que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad y que se pongan en marcha medidas para que, de una vez por todas, se asegure y se logre la plena inclusión en todos los aspectos de su vida, sobre todo, en el ámbito social y laboral, porque una vez que esto se logre, realmente se conseguirá la plena inclusión".

El sindicato señala que "no se nos puede pasar por alto que constituyen un gran número de personas que necesitan conseguir una igualdad plena en todos los sentidos. No estamos hablando de una población minoritaria, sino que según la información de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020 elaborada por el INE, hay 4,38 millones de personas que tienen alguna discapacidad, de las que el 58,6% son mujeres".

De este número de personas, según el Instituto Nacional de Estadística, las personas con discapacidad en edad laboral alcanzan el número de 1.929.400 personas. En concreto, en Andalucía es donde más población con discapacidad existe, ya que en nuestra región viven el 19,6% del total. Y hay 3,3 millones de hogares españoles en los que reside al menos una persona con discapacidad, lo que supone un 20% del total de hogares españoles.

En Andalucía, según datos de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, concretamente de la Dirección General de Personas con Discapacidad, a 30 de junio de 2023, hay 570.044 personas con discapacidad que tienen un grado igual o superior al 33%, de las cuales 295.051 son hombres y 274.993 son mujeres, siendo nuestra Comunidad Autónoma el número más elevado de toda España.

Otro dato relevante es que las mujeres con discapacidad son las que menos demandan empleo, pero sin embargo tienen más alta tasa de paro, lo que denota, una baja participación de mujeres en el mercado de trabajo como consecuencia de la doble discriminación que sufren. Concretamente, las mujeres y las niñas con discapacidad representan el 60% de la población con discapacidad en la UE, y por ello, son el grupo poblacional en mayor riesgo de exclusión.

"Es cierto que, en los últimos tiempos, se han conseguido ciertos avances, logrando una sociedad en general, un poco más accesible e inclusiva, pero aún tenemos que seguir trabajando para alcanzar un verdadero cambio en las diferentes situaciones que viven estas personas, y ahora más que nunca, donde los pilares básicos del Estado de Bienestar se están tambaleando a causa de la crisis sanitaria vivida", afirma el sindicato.

Por tanto, entiende UGT, "la desigualdad existente no se debe tanto a las limitaciones funcionales de la persona con discapacidad, sino a la existencia de un entorno excluyente, no se trata tanto de capacitar a las personas sino de humanizar al entorno para hacerlo más inclusivo".

El sindicato concluye que afirmando que "consideramos necesario seguir exigiendo que todas las medidas planificadas y aprobadas por parte de las Administraciones Públicas sean puestas en marcha con la dotación necesaria tanto de recursos económicos como materiales, infraestructuras y por supuesto equipos de trabajo que hagan posible que tantas personas con discapacidad tengan su oportunidad de acceso al mercado laboral y puedan ejercer sus derechos".

"No es suficiente con enunciar leyes sino llevarlas a la práctica haciendo una apuesta decisiva e involucrando a las familias, empresariado, organizaciones de personas con discapacidad, sindicatos y la sociedad en su conjunto", finaliza la nota de UGT-A.