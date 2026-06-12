UGT-A reafirma su compromiso con la memoria democrática en el Día de Recuerdo y Homenaje a Víctimas del Golpe Militar. - UGT-A

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía se ha sumado al recuerdo a las víctimas del golpe militar de 1936 y de la posterior dictadura franquista que cada 14 de junio la comunidad andaluza rememora. "Una fecha que constituye una oportunidad para rendir homenaje a quienes sufrieron la represión, la persecución, el exilio, la cárcel o incluso la pérdida de la vida por defender los valores de la libertad, la democracia y la justicia social".

Según ha informado UGT-A en una nota, "queremos sumarnos a este reconocimiento colectivo reafirmando nuestro compromiso con la Memoria Democrática como herramienta imprescindible para fortalecer la convivencia, preservar los valores democráticos y garantizar que las nuevas generaciones conozcan una parte fundamental de nuestra historia".

En este contexto, "la recuperación de la memoria de las víctimas no es únicamente una cuestión de reparación histórica, es también un ejercicio de responsabilidad democrática". Así, "recordar a quienes fueron represaliados por defender sus ideas, sus derechos o su compromiso con la justicia social significa reconocer el valor de quienes contribuyeron --con enormes sacrificios personales y colectivos-- a construir la sociedad democrática de la que disfrutamos".

De esta manera, "en un momento en el que se cuestionan o minimizan algunos de los consensos alcanzados en torno a la Memoria Democrática, resulta más necesario que nunca seguir defendiendo los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición". Igualmente, "la memoria no pertenece al pasado, es una herramienta para comprender el presente y construir un futuro más justo e igualitario", ha expuesto UGT.

En esta línea, el sindicato ha reconocido el trabajo desarrollado durante años por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), cuya labor de investigación, conservación documental, recuperación de testimonios y difusión de la memoria democrática ha permitido "rescatar del olvido la historia de miles de trabajadores, sindicalistas y personas comprometidas con la libertad y los derechos sociales".

Al hilo, "gracias a proyectos de investigación, archivos históricos, testimonios orales y actividades divulgativas, Fudepa ha contribuido de forma decisiva a preservar un patrimonio colectivo que forma parte de la identidad democrática de Andalucía". Una labor que adquiere aún "mayor relevancia" en un contexto en el que persisten importantes retos relacionados con el reconocimiento de las víctimas y la transmisión de la memoria a las generaciones más jóvenes.

No obstante, UGT ha subrayado que "seguimos defendiendo la necesidad de impulsar políticas públicas de Memoria Democrática dotadas de recursos suficientes, continuar los trabajos de investigación, localización e identificación de víctimas, preservar los lugares de memoria y fortalecer las iniciativas educativas que permitan transmitir los valores democráticos a la ciudadanía".

Además, "consideramos fundamental reconocer el papel desempeñado por las organizaciones sindicales y por miles de trabajadores que sufrieron la represión por su compromiso con la defensa de los derechos laborales, las libertades públicas y la democracia". De este modo, "su contribución forma parte inseparable de la historia de nuestro país y merece ser conocida, reconocida y preservada".

En el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura, UGT Andalucía reitera su compromiso con la defensa de la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. "Recordar no es mirar al pasado con nostalgia, sino asumir una responsabilidad con el presente y con el futuro", ha indicado. "Sin memoria no hay democracia. Y sin justicia no hay futuro", ha concluido.