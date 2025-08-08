UGT-A reclama a gobiernos y empresas "más implicación" para formar a trabajadores y reducir la siniestralidad laboral

Archivo - El secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín durante la rueda de prensa posterior al encuentro. A 11 de abril de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha lamentado este viernes el aumento de los datos de siniestralidad laboral registrados en lo que va de año en la comunidad, remarcando que la administración pública y las empresas deben estar más implicados y establecer más medidas para reducir estos accidentes laborales, entre ellas, formar y cualificar a los trabajadores.

Durante una entrevista concedida a Canal Sur, recogida por Europa Press, el líder sindical ha demandado que lo más importante es velar por la salud laboral y la vida de los trabajadores, por lo que se necesita una mayor inspección y control en las empresas, que "se implanten sanciones más severas para aquellas entidades que no cumplan con la normativa en prevención de riesgos laborales".

"Se necesita una mayor formación y cualificación de los trabajadores para que no ocurran muchos de los accidentes que están pasando y, desde luego, también la participación sindical en el mundo de las empresas es clave, porque sabemos que donde hay sindicatos en las empresas hay menos accidentes", ha reclamado Martín, además de recalcarle a los empresarios que "las inversiones en prevención de riesgos laborales y en salud laboral no es un gasto, sino que es una inversión de cara a sus trabajadores y a sus empresas".

Por otro lado, Martín ha trasladado que se debe realizar una investigación "rigurosa" de cada uno de estos accidentes laborales para depurar responsabilidades y conocer cuáles han sido las causas, además de destacar que el sindicato se compromete tanto con las empresas como con la administración pública para "erradicar esta lacra que tenemos en Andalucía".

Al hilo de este asunto, el secretario de UGT-A también ha querido mostrar sus condolencias por la última muerte de un trabajador por accidente laboral registrada este pasado jueves en la localidad de Gínes (Sevilla), con el que suma un total de 70 fallecidos en Andalucía en 2025. "Es un dato peor que el del año pasado y que lo repetimos de manera reiterada como un mantra, y es que en cada tres días en la comunidad, hay un fallecido y un accidente cada cinco minutos".

"El último accidente que ha habido, el hecho de subirse a una altura de cinco o seis metros sin ningún tipo de protección o de equipo de protección individual, pues ha redundado en una situación, en este caso, en el fallecimiento de un trabajador. Por supuesto que si un trabajador no tiene las medidas oportunas para poder realizar un trabajo, se ha de negar, y sobre todo cuando estamos hablando de situaciones de extrema gravedad, como es en este caso", ha incidido.

OTRAS DE LAS RECLAMACIONES DE UGT-A

Asimismo, el líder sindical también ha apuntado que UGT-A continúa con las reivindicaciones de la reducción de la jornada laboral, que debe aplicar, a su juicio, "en términos de justicia social". Por ello, ha explicado que es necesario hacer un llamamiento a la clase política nacional "para que sea consciente de que la gran mayoría de los trabajadores de este país y de Andalucía, como así lo han demostrado las encuestas más recientes, quieren y solicitan esa reducción de jornada laboral".

A su juicio, esta reducción de la jornada laboral va encaminada a "una cuestión de mejorar la conciliación de la vida personal y familiar de las personas". "Creemos que debe mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores, ese estrés, esa presión laboral a la que se ven abocados, y que ello no tiene por qué derivar en una reducción de la productividad y de la competitividad, sino todo lo contrario, y creemos que hay que ir en esa dirección, en ese modelo de sociedad más justa", ha justificado Martín.

Otro de los temas que ha tratado el secretario general de UGT-A es la situación que se ha vivido recientemente en el sistema ferroviario andaluz, con el que se han visto perjudicados miles de pasajeros y trabajadores. Sobre ello, Martín ha aseverado que existen varias cuestiones que han provocado esta problemática, entre ellas, la falta de mantenimiento de los trenes, inversiones, medios y de personal. "Creo que en este caso el Ministerio se tiene que poner manos a la obra más pronto que tarde, dedicar recursos y dedicar tiempo a resolver este tipo de incidencias que cada día son más frecuentes. No ha habido jornada sin incidencia en las conexiones de Andalucía con el tren", ha concluido.