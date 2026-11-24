Imagen de la reunión. - UGT-A

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

FeSMC-UGT Andalucía ha mantenido este lunes una reunión con la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para abordar las principales problemáticas que afectan a estos sectores estratégicos para la economía y la movilidad de la comunidad autónoma. En el encuentro participaron, por parte de la Administración andaluza, el consejero de Fomento, Mario Muñoz Atanet Sánchez; el viceconsejero, Eduardo Daniel Gutiérrez García; el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Ignacio Álvarez-Osorio Ramos, y miembros del equipo de la Consejería. Por parte de FeSMC-UGT Andalucía asistieron el vicesecretario general y de Política Sindical, Juan Antonio González Marín; el secretario sectorial de Carreteras, Urbanos y Logística, Antonio Rafael Muñoz López, y el secretario sectorial Marítimo-Portuario, José Carlos López López

Durante la reunión, González Marín ha trasladado al consejero la preocupación del sindicato por el incumplimiento del convenio colectivo de Puertos del Estado y las autoridades portuarias, firmado en 2019 y con vigencia hasta finales de 2026, una situación que afecta directamente a los siete puertos andaluces de interés general, según ha subrayado el sindicato en una nota de prensa.

Por su parte, José Carlos López ha explicado que esta problemática se arrastra desde 2023, cuando el Ministerio de Hacienda y Puertos del Estado dejaron de hacer efectivas las masas salariales contempladas en el convenio colectivo, correspondientes a 17 euros mensuales por persona trabajadora. Según el sindicato, estos incumplimientos han generado una deuda acumulada de aproximadamente ocho millones de euros, a escasas semanas de la finalización de la vigencia del convenio.

UGT considera "especialmente grave" esta situación en un sector económicamente autosuficiente y generador de beneficios, en el que, sin embargo, las personas trabajadoras ven limitadas sus posibilidades de promoción interna, desarrollo profesional y mejora de sus condiciones económicas y sociales.

Ante estas reivindicaciones, el consejero se ha comprometido a intervenir dentro de su ámbito competencial y ha solicitado a UGT la elaboración de un informe detallado para trasladarlo a la Presidencia de la Junta de Andalucía, tal y como ha asegurado el sindicato. Asimismo, ha planteado la posibilidad de convocar una reunión con los presidentes de las autoridades portuarias afectadas vinculados a la Administración andaluza, con el objetivo de analizar la situación y buscar soluciones.

MAYOR PROTECCIÓN FRENTE A LAS AGRESIONES EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS

En materia de transporte por carretera, González Marín ha insistido en la necesidad urgente de reforzar la seguridad y la protección de las personas trabajadoras del transporte de viajeros, reclamando su reconocimiento como agentes de la autoridad. El sindicato ha alertado de la creciente preocupación ante los actos vandálicos y las agresiones verbales y físicas que sufren estos profesionales, algunas de ellas con consecuencias mortales.

Para FeSMC-UGT Andalucía, avanzar en este reconocimiento "constituye una reivindicación fundamental para prevenir las agresiones, garantizar la seguridad de las plantillas y dignificar una profesión esencial para la movilidad de la ciudadanía".

Además, el secretario sectorial de Carreteras, Urbanos y Logística, Antonio Rafael Muñoz López, ha planteado la necesidad de potenciar los servicios metropolitanos de transporte en las distintas provincias andaluzas mediante actuaciones que mejoren la fluidez del tráfico en los accesos y salidas de las ciudades. Entre las propuestas del sindicato destaca la implantación y ampliación de carriles BUS-VAO, como herramienta para reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la movilidad y fomentar el uso del transporte público.

Asimismo, UGT ha reclamado la instalación de aseos en las cabeceras de las líneas de los distintos consorcios provinciales de transporte, una demanda básica para garantizar unas condiciones de trabajo dignas. El sindicato ha alertado de que los tiempos de recorrido y la planificación de los horarios dificultan, en numerosas ocasiones, que los conductores y conductoras puedan atender sus necesidades fisiológicas o disponer del tiempo suficiente para preparar la prestación del servicio.

En este sentido, la Consejería se ha comprometido a contactar con los ayuntamientos correspondientes para estudiar la viabilidad de esta petición.

RECONOCIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL SECTOR VTC

Durante el encuentro también se abordó la situación del subsector de vehículos de transporte con conductor (VTC). La Administración andaluza mostró su rechazo a la pretensión inicial de establecer exámenes obligatorios para todas las personas trabajadoras sin tener en cuenta su experiencia profesional acumulada.

FeSMC-UGT Andalucía defiende que quienes llevan años desarrollando esta actividad deben ver reconocida su trayectoria laboral y quedar exentos de realizar nuevas pruebas, evitando la imposición de requisitos que ignoren su experiencia profesional.

Por otra parte, el sindicato ha reclamado una mayor agilidad en las convocatorias presenciales ordinarias de los exámenes para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), que se celebran cada dos meses, así como la posibilidad de establecer convocatorias extraordinarias cuando resulte necesario.

"El objetivo es facilitar el acceso a la habilitación profesional y dar respuesta a las necesidades de empleo existentes en el sector".

FeSMC-UGT Andalucía "valora positivamente el interés y la buena predisposición mostrados por el consejero de Fomento y su equipo durante la reunión, así como los compromisos adquiridos para abordar las reivindicaciones planteadas. No obstante, la Federación confía en que este diálogo se traduzca en respuestas concretas y medidas efectivas que permitan resolver los problemas denunciados, mejorar las condiciones laborales de las plantillas y garantizar la seguridad, la estabilidad y la dignidad profesional de quienes trabajan en sectores esenciales para Andalucía".