UGT-A reclama a la UE un "papel firme en defensa de la democracia" durante la celebración de su Comité Constituyente

Archivo - El secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha reclamado a la Unión Europea "un papel firme en defensa de la democracia y frente a las amenazas económicas y políticas que ponen en riesgo la estabilidad global", además de alertar sobre el aumento de la polarización política, el cuestionamiento de las instituciones democráticas y el avance de discursos reaccionarios, defendiendo que "solo unas políticas públicas centradas en el empleo digno, el reparto justo de la riqueza, la negociación colectiva y unos servicios públicos fuertes pueden revertir esta situación".

Así lo ha manifestado el sindicato en una nota de prensa tras celebrar este jueves en Sevilla, su Comité Constituyente, en el que se en el que se fija las principales líneas de actuación del sindicato para el próximo periodo.

De esta manera, el Comité ha comenzado trasladando su solidaridad y apoyo a las familias y personas allegadas de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), así como a las personas heridas y afectadas, reconociendo la labor de los servicios de emergencia y del personal ferroviario.

Tras ello, UGT ha criticado el deterioro de los servicios públicos, especialmente en sanidad, donde el balance de 2025 "ha sido muy negativo, con listas de espera interminables, dificultades de acceso a prestaciones esenciales y profesionales sometidos a una enorme presión por la falta de recursos y de personal".

El sindicato ha señalado como ejemplo "el grave problema del programa de cribado de cáncer de mama" y ha expresado su voluntad de que la nueva etapa abierta con el cambio de responsable en la Consejería de Salud "consolide el diálogo y permita revertir esta situación".

En materia de empleo público, el Comité ha valorado los acuerdos alcanzados tanto a nivel estatal como autonómico, destacando el acuerdo firmado el pasado 9 de diciembre para la mejora del Empleo Público en Andalucía, que beneficiará a cerca de 70.000 empleados públicos, con mejoras retributivas, promoción profesional, actualización de convenios y avances en carrera horizontal, evaluación del desempeño y teletrabajo.

UGT Andalucía ha valorado positivamente la reducción del paro en 2025, situando a la comunidad a la cabeza del descenso del desempleo en España, aunque ha advertido de problemas estructurales persistentes como la estacionalidad, el paro juvenil, la parcialidad involuntaria y la debilidad del empleo industrial. El sindicato ha alertado de que una parte importante de las personas desempleadas sigue sin protección y de que las prestaciones continúan por debajo de la media estatal.

En negociación colectiva, el sindicato ha señalado que "aunque se ha registrado una alta actividad, los incrementos salariales siguen siendo insuficientes frente al encarecimiento de la vivienda y de los productos básicos, y la jornada laboral apenas se ha reducido en más de cuatro décadas".

ESPECIAL PREOCUPACIÓN POR LA SINIESTRALIDAD

Además, "especial preocupación ha mostrado el Comité por la siniestralidad laboral", incidiendo en que en Andalucía muere una persona trabajadora cada tres días y que los accidentes siguen siendo una lacra inasumible.

UGT Andalucía ha reclamado el endurecimiento de las sanciones a las empresas incumplidoras, el refuerzo de la Inspección de Trabajo, mayor agilidad judicial y la implantación urgente de la figura del delegado o delegada territorial de prevención, especialmente en las pymes.

El Comité ha defendido un "diálogo social real y eficaz", criticando los incumplimientos existentes en materias como sanidad, dependencia y cuidados, y reclamando una evaluación rigurosa de las medidas acordadas.

Asimismo, ha situado el problema de la vivienda como una de las principales emergencias sociales, criticando la política de la Junta de Andalucía y la nueva Ley andaluza de Vivienda por no garantizar el derecho subjetivo ni frenar la especulación, y reclamando un parque público de vivienda fuerte, permanente y bien gestionado.

En materia de igualdad, UGT Andalucía ha "condenado rotundamente la violencia machista", reclamando más recursos, mayor protección a las víctimas y contundencia frente a los discursos negacionistas.

También ha criticado el incumplimiento de la Ley Andaluza de Memoria Democrática, defendiendo la memoria y los derechos humanos como elementos esenciales para la convivencia democrática.

En el ámbito productivo, el sindicato ha reclamado una política industrial ambiciosa que eleve el peso de la industria en el PIB andaluz, impulse sectores de alto valor añadido, garantice una transición energética justa y mejore la calidad del empleo, así como el desbloqueo de convenios colectivos clave y la erradicación de la pobreza laboral.

PRIORIDADES SINDICALES

UGT Andalucía ha concluido fijando como prioridades para 2026 nuevas subidas salariales y del SMI, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin pérdida salarial, la reforma del despido para hacerlo justo y disuasorio, más empleo estable, vivienda asequible para la juventud, servicios públicos fuertes, igualdad real, el fin de la siniestralidad laboral, la regulación de los derechos digitales y de la inteligencia artificial y una negociación colectiva moderna.

El sindicato ha señalado que 2026 "debe ser el año del fin de la precariedad laboral en Andalucía y del avance hacia un modelo productivo con empleo de calidad, cohesión social y derechos para la clase trabajadora".