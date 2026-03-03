UGT-A reivindica periodismo local como "pilar democrático" y exige compromiso con calidad informativa y empleo en sector

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, en las jornadas 'El Periodismo Local y su contribución a las sociedades democráticas' celebradas el martes, 3 de marzo, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. - UGT-A

UGT Andalucía ha valorado este martes en la jornada 'El Periodismo Local y su contribución a las sociedades democráticas' desarrolladas en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) el "papel esencial" del periodismo local en la "construcción de sociedades democráticas más cohesionadas, participativas y comprometidas con la realidad social", al tiempo que han reclamado "compromiso con la calidad informativa y empleo en el sector".

El citado ciclo ha contado con la participación del secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, quien ha defendido que el periodismo de proximidad constituye "un elemento clave" para garantizar una ciudadanía "informada y activa", según una nota remitida por parte del sindicato.

"Hablar de periodismo local es hablar de democracia cotidiana, la que se construye en los barrios, en los pueblos, en los centros de trabajo y en todos los espacios donde las personas viven y defienden sus derechos", ha señalado.

En esta línea, Martín ha destacado que los medios locales cumplen una "función imprescindible" al ofrecer "información veraz y contextualizada, combatir la desinformación y acercar a la ciudadanía el impacto real de las decisiones políticas, económicas y sociales". En este sentido, ha advertido de que la desaparición o debilitamiento de los medios de proximidad provoca "una pérdida de cohesión social y favorece la desinformación".

Asimismo, durante su intervención, el secretario general de UGT-A ha analizado el contexto actual del ecosistema mediático, "marcado por la concentración empresarial, la proliferación de bulos y la influencia de algoritmos digitales que condicionan el acceso a la información". Frente a esta realidad, ha afirmado que los medios locales representan "un contrapeso imprescindible", al poner "nombre y rostro a los problemas reales de la ciudadanía y reflejar las desigualdades desde la cercanía".

En relación, ha apostillado que la transformación tecnológica y la irrupción de la inteligencia artificial (IA) deben entenderse como "una oportunidad para reforzar el periodismo, siempre que se utilicen para apoyar el trabajo profesional y no para sustituir a quienes ejercen la labor informativa sobre el terreno".

En este sentido, el sindicado se ha focalizado en la situación laboral del sector, y han insistido en que "no puede hablarse de periodismo de calidad sin condiciones laborales dignas". En palabras de Oskar Martín, detrás de muchos medios locales "existen realidades marcadas por la precariedad, salarios bajos, plantillas insuficientes o figuras laborales inestables que dificultan el ejercicio de un periodismo independiente y riguroso".

Por estos motivos, el sindicato ha reafirmado su compromiso con la mejora de las condiciones laborales en el sector de la comunicación, "apostando por la negociación colectiva como herramienta para garantizar estabilidad en el empleo, salarios dignos, igualdad efectiva entre mujeres y hombres y una adecuada conciliación de la vida laboral y personal".

Además, el dirigente sindical ha subrayado que el periodismo local "resulta fundamental" para visibilizar situaciones laborales que, de otro modo, "quedarían fuera del foco mediático", como la siniestralidad laboral, la brecha salarial o los abusos en la contratación temporal.

Durante la jornada, UGT-A ha defendido la necesidad de fortalecer la colaboración entre universidades, profesionales de la comunicación y organizaciones sindicales "para impulsar el periodismo de proximidad y su adaptación a los nuevos desafíos". Por ello, Martín ha apostado por promover proyectos conjuntos de investigación aplicada, prácticas formativas para el alumnado y espacios de análisis crítico que permitan reflexionar sobre el futuro del sector y la sostenibilidad de los medios locales.

A este respecto, ha reclamado a las administraciones públicas una "apuesta decidida por el pluralismo informativo" y el apoyo a los medios públicos locales y comunitarios, al tiempo que ha pedido a las empresas del sector que inviertan en plantillas estables, códigos éticos sólidos y herramientas tecnológicas al servicio de la verdad y la calidad informativa.

En el cierre de su intervención, el secretario general de UGT-A ha insistido en que el periodismo local es "más necesario que nunca" en un contexto "marcado por la despoblación rural, la brecha digital y los cambios sociales y tecnológicos".

"Donde hay un medio local vivo, la democracia respira mejor", ha precisado, al tiempo que ha destacado que el diálogo entre medios de comunicación y sindicalismo de clase puede contribuir a fortalecer la defensa de los derechos laborales y sociales de la ciudadanía. En suma, UGT-A ha agradecido la implicación de la US, del profesorado, del alumnado y de los profesionales participantes en la jornada, mientras que han reiterado su compromiso con la defensa de un periodismo de proximidad "fuerte, plural y con vocación de servicio público".

Por su parte, el decano de la Facultad de Comunicación, Luis Navarrete, ha agradecido la colaboración con UGT Andalucía para la celebración de estas jornadas sobre periodismo local, y ha valorado que se trata de la segunda iniciativa conjunta y que ambas instituciones "ya trabajan en nuevos proyectos de futuro". Así, ha subrayado la importancia de consolidar espacios de reflexión compartida entre el ámbito académico y el profesional para fortalecer el sector.

Finalmente, Navarrete ha señalado que el periodismo atraviesa "un momento de redefinición", marcado por la proliferación de "desiertos informativos" que afectan especialmente al ámbito local. A su juicio, cuando existe una información local sólida y de calidad, se refuerzan la democracia y la participación ciudadana. Por ello, ha defendido la necesidad de pasar del diagnóstico a las soluciones, impulsando desde la US iniciativas que ayuden a formar a los futuros periodistas en un contexto de transformación profunda del oficio.