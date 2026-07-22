UGT-A resalta la escalada de asesinatos machistas y pide reforzar las políticas de prevención y protección. - UGT-A

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha expresado su condena y consternación ante la sucesión de asesinatos machistas registrados en las últimas horas en España, entre ellos el crimen confirmado de Antequera (Málaga) y la investigación abierta por la muerte violenta de una mujer en Benahavís (Málaga), que se investiga como un posible caso de violencia de género. De este modo, ha resaltado la escalada de asesinatos machistas en España y ha pedido reforzar las políticas de prevención y protección.

Para UGT Andalucía, cada mujer asesinada representa un fracaso colectivo como sociedad, según ha informado en una nota. "Detrás de cada crimen hay una vida truncada, familias destrozadas, hijos que quedan marcados para siempre y un ataque directo a los derechos humanos y a la igualdad entre mujeres y hombres". El sindicato ha insistido en que la violencia machista no es un problema privado, sino una grave vulneración de los derechos fundamentales que exige una respuesta firme desde todas las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad.

Por ello, ha pedido reforzar los recursos destinados a la prevención; la protección de las víctimas; la atención psicológica y social; la educación en igualdad y la coordinación entre las distintas instituciones. Además, la organización sindical ha considerado preocupante que algunos de los casos conocidos en los últimos días afecten a mujeres que habían estado integradas en el sistema de seguimiento y protección, por lo que resulta "imprescindible" analizar el funcionamiento de todos los mecanismos existentes para detectar posibles fallos y mejorar su eficacia.

Asimismo, el sindicato ha avisado del riesgo que supone el negacionismo de la violencia machista y cualquier intento de minimizar un problema que continúa cobrándose vidas año tras año. "La violencia de género existe, tiene causas estructurales y solo podrá erradicarse mediante políticas públicas decididas, suficientes recursos y un compromiso firme e inequívoco de todas las instituciones", ha afirmado.

Igualmente, UGT ha mostrado su solidaridad con las familias, amistades y personas allegadas de las víctimas, así como con todas las mujeres que sufren violencia machista, y ha hecho un llamamiento a "no guardar silencio". La implicación de toda la sociedad resulta "imprescindible" para prevenir nuevas agresiones y salvar vidas.

Por último, el sindicato ha indicado que las víctimas de violencia de género disponen del teléfono 016, operativo las 24 horas del día y que no deja rastro en la factura telefónica, así como de los recursos de emergencia disponibles para solicitar ayuda y protección.