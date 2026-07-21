UGT solicita una vía de diálogo y coordinación para mejorar la seguridad en los centros sanitarios de Jaén

Archivo - Centro de salud Bulevar donde se produjo el apuñalamiento en una pelea/Archivo - PSOE DE JAÉN - Archivo

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Jaén ha solicitado formalmente impulsar una vía de diálogo y coordinación institucional con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en los centros sanitarios de la provincia.

Esta petición se produce tras los "graves acontecimientos" ocurridos en la madrugada del pasado domingo en las instalaciones del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Bulevar, en Jaén capital, donde, según UGT, se registró un apuñalamiento en el transcurso de una pelea que obligó al cierre temporal del centro.

A través de un comunicado, la organización sindical ha manifestado su "profunda preocupación" y ha advertido de que estos hechos constatan una demanda que los trabajadores y sus representantes vienen trasladando desde hace tiempo como es la necesidad de analizar y reforzar la prevención en determinados dispositivos sanitarios, especialmente en aquellos expuestos a situaciones de especial conflictividad por las características de su servicio.

Desde el sindicato han defendido que el personal tiene derecho a desarrollar su labor en condiciones que garanticen su integridad física y psicológica, subrayando que las agresiones, amenazas o situaciones de violencia "no pueden normalizarse ni asumirse como un riesgo inevitable" en la asistencia sanitaria.

Ante lo que califican como una "falta de respuesta suficiente y efectiva" por parte de la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía y de la Delegación Territorial competente a las demandas planteadas, UGT ha decidido buscar nuevas vías para avanzar en una solución.

Con este propósito, han solicitado la colaboración de la Subdelegación del Gobierno en Jaén para que, respetando las competencias de cada administración, facilite e impulse una reunión de coordinación.

UGT ha aclarado que esta petición a la Subdelegación del Gobierno no busca atribuirle responsabilidades sobre la seguridad de los centros, sino aprovechar su capacidad de coordinación institucional para favorecer el diálogo.

El sindicato ha abogado por sentar en una misma mesa a la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía, la Delegación Territorial competente, el Distrito Sanitario, el Ayuntamiento de Jaén, los organismos competentes en prevención y seguridad, y a la representación de los trabajadores.

En dicho espacio de diálogo, la organización sindical propone abordar la evaluación de las condiciones de seguridad y vigilancia de los centros y urgencias, los protocolos de actuación ante violencia, la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y las medidas de protección y apoyo a las plantillas.

"La búsqueda de soluciones debe prevalecer sobre cualquier diferencia institucional", han argumentado desde UGT Servicios Públicos Jaén, cuyo secretario general, Antonio Gil, ha incidido en la disposición de la organización al diálogo para garantizar que los profesionales desempeñen sus funciones con la seguridad que les corresponde.