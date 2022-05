UGT-A suscribe el convenio de OHL Servicios Ingesan, que "garantiza la estabilidad de casi un centenar de trabajadores".

El convenio afectará a sus empresas en las provincias de Almería, Cádiz y Huelva

SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación andaluza de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) ha informado este miércoles de que ha firmado el convenio colectivo de OHL Servicios Ingesan, empresa que presta sus servicios en 16 puertos de Andalucía, repartidos entre las provincias de Almería, Huelva y Cádiz.

Según ha precisado el sindicato en un comunicado, la firma se produjo este lunes y llega "tras más de un año de negociación". Con este convenio, ha señalado, se "ha garantizado la estabilidad de casi un centenar de trabajadores, cuya vigencia abarca desde el 1 de enero de 2022 hasta 31 de diciembre de 2023, consiguiendo establecer un nuevo convenio más actualizado y que garantiza la uniformidad entre todos ellos".

UGT ha destacado que "hasta ahora en cada una de estas provincias se aplicaban convenios dispares entre sí y que incluso estaban vencidos, de forma que las personas trabajadoras de nueva incorporación no tenían garantizada la aplicación de todos esos derechos, la consolidación y la mejora de los derechos de la totalidad de la plantilla, sean o no de nueva incorporación". Con esta firma, "se garantiza un convenio de aplicación que deberá ser respetado por futuras empresas que resulten adjudicataria de los servicios de limpieza del puerto".

Entre otros aspectos, el sindicato ha subrayado que "se ha logrado adaptar la clasificación profesional a la realidad de la prestación de servicios, al tiempo que garantiza la promoción profesional de las personas trabajadoras; un calendario laboral que se adapte a las necesidades de cada servicio permitiendo la participación de la representación legal de los trabajadores en la elaboración de los mismos; también se ha reconocido 30 minutos de descanso durante la jornada, que tendrán la consideración de tiempo de trabajo efectivo".

En materia salarial, "se ha conseguido el reconocimiento y consolidación para la totalidad de las personas trabajadoras afectadas por este convenio de los pluses de antigüedad, transporte, plus de domingo y festivos o plus vestuarios, se ha logrado reconocer un nuevo plus que hasta ahora no era aplicado en ningún puerto: el plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad, que tiene en cuenta la exposición de estos/as trabajadores/as a sustancias toxicas y peligrosas".

Asimismo se han enfatizo las "importantes mejoras" en materia de acción social, como por ejemplo que se hayan "establecido complementos para garantizar el 100% de los salarios en caso de incapacidades temporales, ayudas de 100 euros por natalidad, un sistema para facilitar a las personas trabajadoras acceder a anticipos salariales; el reconocimiento de cuatro días de asuntos propios, los cuales no eran disfrutados hasta este momento por la totalidad de la plantilla; el incremento de la duración de las licencias retribuidas en caso de fallecimiento, enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización, que precise reposo domiciliario".

Igualmente, se ha pactado entre las partes una regulación que garantice la subrogación de la totalidad de la plantilla en el caso de modificación de las empresas adjudicatarias, garantizando la estabilidad de la plantilla.

UGT ha apuntado que, si bien es cierto que se ha respetado el SMI para el año 2022, "la comisión negociadora ha quedado emplazada para, en los tres meses siguientes a la firma de este convenio, proceder a la negociación de las tablas salariales, y de esta forma conseguir una mejora sustancial de sus condiciones económicas y la equiparación salarial de las tablas salariales entre todas las provincias".

En concreto, este convenio afectará a sus empresas en Adra, Carboneras, Garrucha, Roquetas y Villaricos, de Almería, a las localidades de Bárbate, Conil, Chiclana, Rota y San Fernando en el caso de la provincia gaditana y en la provincia de Huelva a Ayamonte, El Rompido, El Terrón, Isla Cristina, Punta Del Moral y Sanlúcar Del Guadiana.

Dicho convenio, suscrito con CCOO, ha contado con la presencia del secretario de Acción Sindical de FeSMC UGT Andalucía, Juan Antonio González; la secretaria de Acción Sindical de FeSMC UGT Huelva, Carolina Martín, y secretario del Sector Marítimo-Portuario de FeSMC UGT Andalucía, Jorge Berenjeno.