UGT traslada por escrito a Educación el "perjuicio" causado a "miles" de maestros con la colocación de efectivos

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha entregado un escrito dirigido al director general de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte en el que pone de manifiesto "el perjuicio generado a miles de docentes andaluces del cuerpo de Maestros, tras la publicación de la colocación de efectivos para el próximo curso 2019-2020".

Así lo ha anunciado este lunes la federación sindical en un comunicado en el que sostiene que la resolución de dicha colocación ha sido "alterada por una serie de factores que comienzan con la publicación de la misma con un día de retraso, por un periodo de una media hora, tras la cual, debido a la multitud de consultas, se bloquea y deja a miles de docentes durante muchas horas sin poder acceder a la misma, generando gran revuelo e inquietud en el colectivo, además de que los participantes no han podido comprobar el listado de colocaciones, y otros años sí ha sido posible".

Al respecto, desde el sindicato apostillan que "esta información no vulnera, en absoluto, el derecho recogido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, al no revelarse ningún dato que no sean los propios y necesarios para poder participar en este proceso".

Desde FeSP UGT-A afirman haber comprobado "grandes desigualdades entre distintas especialidades, como por ejemplo en Primaria, donde hay docentes interinos que se han quedado sin vacante con diez y más años de antigüedad, mientras que en otras especialidades, como por ejemplo, Educación Física, se han adjudicado vacantes a interinos con menos de un mes de tiempo de servicio".

Para el sindicato, "todo esto es consecuencia de las instrucciones que la Consejería de Educación y Deporte sacó a finales del presente curso, y que ya preveíamos que iba a dejar a miles de docentes en la calle, lo cual denunciamos ante la propia Consejería y ante el mismo consejero, que hicieron caso omiso a nuestras advertencias, y cuyas consecuencias ahora están presentes", según lamentan desde UGT.

Asimismo, el sindicato advierte de que "hay personal con mucho tiempo de servicio que le han adjudicado vacante muy lejos de su domicilio, al igual que a la mayoría de los funcionarios en práctica, que estarán a gran distancia de su residencia", a lo que se suman interinos "con más de ocho años de antigüedad, en la especialidad de Educación Infantil, que se han quedado sin vacante".

Por tanto, desde FeSP UGT Andalucía reiteran su "rechazo a unas instrucciones que están contribuyendo a mermar la calidad del sistema educativo andaluz, así como al perjuicio de cientos de profesores interinos", por lo que instan a la Consejería de Educación y Deporte a que "las retire y modifique los criterios de adjudicación de destinos".