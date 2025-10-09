UGT-A ve la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible como "un paso decisivo" hacia un modelo "más justo e inclusivo"

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha calificado este jueves la aprobación en el Congreso de la Ley de Movilidad Sostenible como "un paso decisivo hacia un modelo más justo, verde e inclusivo". Se trata de una norma "largamente esperada que refuerza la planificación del transporte, impulsa la transición ecológica y reconoce el papel del diálogo social en el diseño de la movilidad del futuro".

En un comunicado, el sindicato ha indicado que esta ley supone "un avance significativo hacia un modelo de transporte más justo, sostenible y bajo en emisiones, que prioriza el interés general, la cohesión territorial y la equidad social".

UGT-A celebra especialmente que el texto final reduzca de 500 a 200 trabajadores el umbral de obligatoriedad para que las empresas elaboren Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo, una reivindicación que nuestro sindicato ha defendido con firmeza desde el inicio de la tramitación de la norma.

Según ha explicado, esta mejora es fruto del trabajo sindical y del diálogo constructivo durante los últimos años con el Gobierno y los grupos parlamentarios, convencidos de que "la movilidad laboral debe ser un derecho y una herramienta para la sostenibilidad, la salud y la igualdad de oportunidades".

Para UGT-A, los planes de movilidad sostenible son instrumentos esenciales para reducir emisiones, mejorar la seguridad vial, fomentar el transporte público, el uso compartido del vehículo, la bicicleta y la movilidad activa. Pero, además, según detalla, contribuyen a reducir la siniestralidad, el estrés laboral y la contaminación, mejorando la calidad de vida de las personas trabajadoras.

"Esta ley llega en un momento clave", ha apuntado el sindicato. El transporte es responsable del 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y del 23% del CO2 asociado a la energía, absorbiendo casi el 60% del consumo mundial de petróleo. Sin medidas decididas, las emisiones del sector podrían aumentar un 60% de aquí a 2050, agravando la crisis climática, según detalla el sindicato.

Por eso, considera que esta norma debe ser solo el punto de partida de una transformación más profunda del modelo de movilidad en España y en Andalucía. "Necesitamos consolidar un transporte público de calidad, limpio y asequible, reforzar las redes ferroviarias y la intermodalidad, y avanzar hacia ciudades más habitables y territorios rurales mejor conectados", ha indicado.

UGT-A entiende la movilidad como un derecho social y laboral, "no como un privilegio", y por eso defiende que las políticas públicas deben garantizar el acceso equitativo al transporte, la reducción de tiempos de desplazamiento y la protección de quienes trabajan.

Asimismo, subraya la importancia de una transición justa en el transporte, que combine la descarbonización con la protección del empleo y la reconversión profesional. "Los trabajadores del sector del transporte no pueden ser las víctimas del cambio climático, sino sus protagonistas", ha advertido.

Para el sindicato, la igualdad de género también debe situarse en el centro de la movilidad sostenible. En este sentido, ha explicado que las mujeres son las principales usuarias del transporte público y sufren con más intensidad los impactos de la falta de planificación, la inseguridad y los horarios rígidos.

"No podemos olvidar, además, el papel de la negociación colectiva como herramienta decisiva para incorporar cláusulas de movilidad sostenible en los convenios, fomentar el teletrabajo, incentivar el transporte compartido y garantizar infraestructuras seguras para la movilidad activa", ha señalado.

PROPUESTAS SINDICALES

El sindicato dispone de muchas propuestas concretas en esta dirección: más inversión en transporte público limpio, mantenimiento de infraestructuras ferroviarias, impulso al empleo verde, campañas de sensibilización y mayor participación sindical en la planificación del transporte.

En la actualidad, más de 60 municipios andaluces cuentan ya con Planes de Movilidad Urbana Sostenible, y más de 200 ciudades españolas han implantado Zonas de Bajas Emisiones. "Son pasos esperanzadores, pero insuficientes ante la magnitud del reto", ha indicado.

Por último, UGT-A quiere reiterar su compromiso con una movilidad segura, saludable y justa, que proteja el planeta, defienda el empleo y garantice el derecho de todas las personas a desplazarse en condiciones dignas, sostenibles y asequibles.

"Seguiremos trabajando para que esta ley se desarrolle de forma efectiva, con financiación adecuada, participación sindical y coherencia entre la política de transporte, la energética y la laboral. Porque sin movilidad sostenible no habrá justicia climática, ni cohesión social, ni empleo de calidad", ha subrayado.