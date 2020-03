UGT-A ve "deleznable" las declaraciones de Bendodo: "No consentiremos ataques a nuestro trabajo sindical"

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha calificado este martes de "deleznable" las declaraciones del consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, en las que insiste en que los liberados sindicales de sanidad deberían incorporarse a su puesto de trabajo, mientras que ha asegurado que desde el sindicato "no se consentirán ataques a nuestro trabajo sindical" por parte del Gobierno andaluz.

En un comunicado, han afeado que "parece que no ha leído la carta que el 12 de marzo le hicimos llegar a la Consejería de Salud en la que UGT se puso a disposición de la Administración para colaborar e incorporarse a sus plantillas si fuera necesario" . "Además, se suma que muchos liberados sindicales de sanidad de UGT ya se han incorporado a sus puestos de trabajo, a sus plazas, en el caso de que haya hecho falta y sin necesidad de que un gobierno nos diga cómo debemos actuar".

Por ello, han tildado de "deleznable" que "no se haya contado esta realidad a la opinión pública y nos entristece enormemente que nuestra tierra esté capitaneada por un Ejecutivo que no cree en la libertad sindical". "No queremos pensar que estas declaraciones sean fruto de su afán por neutralizar la acción sindical, para evitar que sigamos estando vigilantes con las decisiones políticas que afectan a las ciudadanía, para que no sigamos denunciando cuando las empresas no cumplen con las medidas de protección y seguridad, cuando denunciamos que nuestro sanitarios no tienen equipos de protección o que las trabajadoras de la dependencia atienden a sus usuarios sin ningún tipo de medidas de protección".

A lo mejor, han opinado, "lo que quieren es tapar las vergüenzas de no ser capaces de proteger a nuestros profesionales que están sin medios de protección, protegiéndose con plásticos, cartones o mascarillas de papel mientras nuestros gestores y políticos lanzan mensajes para distraer a la población". A juicio de UGT, "las declaraciones de Bendodo suponen un atropello a la libertad sindical y ni nadie ni nada va a conseguir que sigamos luchando por los derechos de los trabajadores".

"Con estas actitudes entendemos del todo por qué no hay avance en el diálogo social: el Gobierno claramente no cree en él. Definitivamente se ha quitado la careta y ha tomado la senda de atacar a los que no les interesa que destapen sus incompetencias", han reprochado desde el sindicato andaluz.

Por todo ello, han hecho un llamamiento al resto de sindicatos para que "se sumen a nuestra lucha y que no se achanten ante estas reiteradas declaraciones de Bendodo". "Nos gustaría saber si los parlamentarios y las parlamentarias de su grupo, que ahora mismo tienen anulada su actividad, también se han incorporado a sus puestos de trabajo. No vamos a permitir que nadie nos dé lecciones y exigimos al Gobierno respeto con el trabajo que hacemos y que seguiremos haciendo, les guste o no", han concluido.