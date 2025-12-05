La UJA abre sus Cursos Estacionales y de Desarrollo Territorial 2026 a todos los municipios de la provincia de Jaén

María del Carmen Pegalajar, Francisco Roca y Miguel Ángel García, en la presentación de la convocatoria. - UJA

JAÉN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de Cursos Estacionales y de Desarrollo Territorial 2026 de la Universidad de Jaén, que imparte el Centro de Formación e Innovación Docente (CFID), tiene como principal novedad su apertura a la totalidad de los 97 municipios de la provincia.

El vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente, Francisco Roca, la ha presentado junto a la directora de Secretariado de Formación Permanente, María del Carmen Pegalajar, y el director de Secretariado de Tecnologías Educativas e Innovación, Miguel Ángel García.

"Históricamente, las universidades se han definido por la docencia y la investigación. Sin embargo, en territorios con desafíos demográficos y económicos específicos como la provincia de Jaén, la tercera misión, la transferencia de conocimiento y el compromiso social, adquiere un carácter existencial con toda nuestra provincia, tratando de ayudar a cada uno de los municipios en la retención del talento, la fijación de la población, etcétera", ha declarado Roca.

Ha destacado que se trata de una convocatoria "muy novedosa", que optimiza tanto las fechas de celebración, desarrollándose a lo largo de todo el año, como el contenido de los cursos. Al hilo, ha explicado que, por la experiencia en los dos últimos años, "era necesario que viniera de abajo arriba", según ha informado la UJA.

De este modo, ha aludido a "un contenido que demandaran los propios municipios en base a sus necesidades, para su desarrollo y transformación, teniendo en cuenta que es cierto que hay temáticas que pueden interesar a todos".

"Teniendo esto en cuenta pues lo que aquí presentamos es un proyecto muy novedoso y es hacer llegar esta formación universitaria de calidad a los 97 municipios de la provincia", ha manifestado el vicerrector.

Respecto a la convocatoria, abierta hasta el 19 de diciembre, se ha ofertado tanto a los docentes de la UJA, para que puedan plantear la formación que entiendan necesaria para el desarrollo territorial y, por otro, a los municipios, para que incorporen a esta formación sus necesidades, "tanto en tiempo como en contenido".

"Les animamos a propongan itinerarios formativos que apoyaremos desde el propio Centro de Formación e Innovación Docente para tratar de orientarles para que nuestro campus no esté solamente en Jaén y en Linares, sino que hablemos de un campus provincial, en toda la provincia. Deseamos contar con mucha demanda y llevar una formación a cada municipio a la medida de lo que cada uno pueda interesarle", ha dicho.

COLABORACIÓN E IDIOSINCRASIA

Por su parte, Pegalajar ha subrayado que "lo que esta convocatoria pretende es responder a necesidades formativas de los municipios en el ámbito de la cultura, el turismo, el emprendimiento o cualquier necesidad formativa que al final los habitantes de la provincia de Jaén tengan, contando con la colaboración de cada ayuntamiento y que cuenten con la idiosincrasia de cada municipio".

"Igualmente, invito al profesorado de la UJA a que presenten propuestas como especialistas y si además vienen de la mano de un ayuntamiento con el que tienen vinculación, pues mucho mejor", ha afirmado la directora de Secretariado de Formación Permanente.

García, de su lado, se ha referido a dos aspectos fundamentales de este tipo de formación: el primero, la implicación de la UJA en el desarrollo territorial, en este caso en materia formativa; y el segundo, como una misión nueva de la UJA, la incorporación de la formación a lo largo de la vida, "siempre con formaciones renovadas y adaptadas a las necesidades del mercado laboral para aumentar la competitividad".

Así las cosas, el vicerrector ha asegurado que la campaña para solicitar los Cursos de Formación de Desarrollo Territorial 2026 supone "una operación de alto valor estratégico para la Universidad de Jaén y representa la materialización de su compromiso con el territorio y su adaptación a un modelo de universidad cívica y proactiva".

En este sentido, Roca ha recordando que "la nueva estructura del CFID proporciona el músculo pedagógico y técnico para satisfacer esta demanda con garantías de excelencia".

Se puede acceder a la solicitud de estos cursos en la página web del Centro de Formación e Innovación Docente de la UJA 'https://formacion.ujaen.es/es/info-cursosdesarrolloterritori...'.