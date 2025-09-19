La UJA acogerá en febrero de 2026 el II Congreso Internacional de Orientación a lo Largo de la Vida

JAÉN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén acogerá en febrero de 2026 el II Congreso Internacional de Orientación a lo Largo de la Vida, con el lema 'La orientación educativa ante los retos de la sociedad actual'.

Organizado por el Grupo de Investigación IDEO de la UJA y la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía (AEOP), prepara su segunda edición tras el éxito de su primera convocatoria, celebrada cabo en San Sebastián (Universidad del País Vasco) en 2024.

El congreso está previsto los días 11, 12 y 13 de febrero de 2026 en el Aula Magna del Campus Las Lagunillas en las sesiones plenarias y en diferentes salones y aulas en el caso de las comunicaciones y talleres, según ha informado este viernes la UJA.

Su principal objetivo es continuar el espacio de reflexión y debate creado en el mismo y compartir las principales investigaciones y experiencias llevadas a cabo tanto en el contexto nacional como internacional.

La innovación y las tendencias de futuro en la orientación educativa serán el eje sobre el que gravitarán todas las aportaciones, buscando el encuentro de profesionales de los diferentes contextos de intervención en ese objetivo común que es la orientación a lo largo de la vida.

En este sentido, son muchos los desafíos que se le plantean, de ahí el lema del congreso, derivados de los cambios sociales que se están viviendo en los últimos años y la aparición de novedosas tecnologías que están propiciando en gran medida la desaparición de algunas profesiones, la readaptación de otras y la irrupción de campos de trabajo hasta ahora impensables.

En este encuentro podrán participar todos los profesionales, personas referentes de la administración, expertos del tema y estudiantes que, desde diferentes ópticas, permitan una mejor comprensión de los retos a los que se enfrenta la orientación.

Con ello, se quire conseguir así avanzar en la formación inicial y continua dentro de los diferentes contextos de intervención donde ésta se desarrolla, como son el educativo formal / no formal, laboral y socio-comunitario.

Al respecto, ha apuntado que en un mundo en constante cambio marcado por la globalización, la digitalización y las nuevas demandas del mercado laboral, la orientación se erige como una herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional.

En este escenario, desde el comité organizador del congreso se aboga por una orientación inclusiva y participativa, accesible para todas las personas a lo largo de su vida, que garantice la igualdad de oportunidades y resultados, eliminando cualquier forma de discriminación y promoviendo la equidad, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental.

Este encuentro se presenta como un punto de encuentro necesario para explorar los nuevos retos de la orientación en el siglo XXI y ofrecer soluciones innovadoras que permitan adaptarse a este nuevo escenario y acompañar a las personas en su desarrollo a lo largo de la vida.

ÁREAS TEMÁTICAS

Entre las áreas temáticas que se abordarán en el congreso, figuran diversidad y equidad en orientación; orientación en las etapas educativas de infantil/primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y universidad; orientación en ámbitos no formales, servicios de empleo y empresas;

También se analizarán los retos en la formación inicial y permanente del colectivo de profesionales de la orientación; las tecnologías en la orientación: la llegada de la inteligencia artificial; usos y abusos de las tecnologías: prevención e intervención desde la orientación educativa y la tutoría; orientación vocacional y profesional en un mundo cambiante; habilidades del siglo XXI y proyectos de vida; recursos y medios para la planificación de la orientación.

Toda la información relativa al congreso, como el programa, calendario o inscripción puede consultarse en su página web: https://www.congresoaeop.es/