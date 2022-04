La UJA celebrará el Día Internacional contra la LGTIfobia con actividades de concienciación

JAÉN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA), a través de la Unidad de Igualdad, celebrará el Día Internacional contra la LGTBIfobia con varias actividades de concienciación previstas entre los próximos 3 y 19 de mayo.

En la primer jornada habrá un visionado y debate de la conferencia 'The gender binary in nature, across human cultures, and in the bible', impartida por la profesora Joan Roughgarden, autora del libro 'El arco iris de la Evolución' y profesora de la Universidad de Hawai. Tendrá lugar a las 12,30 horas en el edificio C1 del Campus Las Lagunillas.

El 11 de mayo se celebrará el seminario 'La represión de la homosexualidad y la LGTBIQFobia desde una perspectiva histórico-jurídica'. Será a las 16,00 horas en el edificio B4 y en él se impartirán varias conferencias.

En concreto, serán 'De la persecución de la homosexualidad como aberración sexual, pecado, delito y estado peligroso a la LGTBIQFfobia', por Guillermo Portilla, catedrático de Derecho Penal de la UJA, y 'La Homosexualidad: de la represión penal a la ignominia social', a cargo de Miguel Ángel Chamocho, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad jiennense.

Para el 17 de mayo, día en que se conmemora este día internacional, e ha preparado la mesa redonda 'Trans-Formando', en la que participarán Ángel Cano, alumno de Trabajo Social de la Universidad de Jaén, y Benjamín Cristian Santiago, activista LGTBI de la Universidad de Málaga. Será a las 17,00 horas en el edificio C3.

Finalmente, el día 19 se celebrará la conferencia 'Herramientas para combatir el bullying LGTBQfóbico', a cargo de Lucas Platero, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. En esta ocasión, tendrá formato 'on line' (meet.google.com/cmr-trah-ghe) y comenzará a las 18,30 horas.