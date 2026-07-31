La UJA convoca 70.000 euros en becas para financiar el 50% de la matrícula en programas de Formación Permanente

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JAÉN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha aprobado la convocatoria de un fondo de becas dotado con un presupuesto total de 70.000 euros. Estas ayudas están destinadas a financiar las actividades formativas del segundo cuatrimestre del curso 2025-2026, con el objetivo de impulsar el acceso a sus programas de Formación Permanente, facilitar el reciclaje profesional y fomentar la especialización académica.

En concreto, las ayudas cubrirán el 50 por ciento del coste de la matrícula de aquellos cursos cuyo importe sea igual o superior a 200 euros. La convocatoria abarca una selección de másteres de formación permanente, diplomas de postgrado, diplomas de experto y microcredenciales universitarias en áreas estratégicas como el Derecho, la Salud, la Educación, la Ingeniería y el sector Agroalimentario.

El vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente de la UJA, Francisco de Paula Roca, ha destacado que con esta resolución se reafirma "el compromiso social de la Universidad de Jaén con la formación a lo largo de la vida".

"Queremos garantizar que ningún profesional o egresado con vocación de especializarse se quede atrás por razones económicas", ha dicho, al tiempo que ha definido la formación permanente como "una herramienta clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias cambiantes del mercado laboral".

Asimismo, Roca ha apuntado que desde la institución académica se pone a disposición del estudiantado un conjunto de ayudas que priman "la equidad, la inclusión y la excelencia académica". En este sentido, ha dicho que se busca ofrecer una oferta formativa "ágil, flexible y de máxima calidad" que responda a los retos tecnológicos y sociales actuales, asegurando que el acceso a estas microcredenciales y posgrados sea "inclusivo y transparente".

Por otro lado, el procedimiento de selección de los beneficiarios priorizará las circunstancias económicas de los solicitantes, para lo cual se ordenarán las solicitudes de menor a mayor renta familiar per cápita. De igual modo, la convocatoria otorgará una especial atención a aquellas personas que tengan cargas familiares, a las víctimas de violencia de género y a las personas en situación de dependencia o discapacidad.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta las 14,00 horas del próximo 30 de septiembre. Todo el proceso se deberá realizar de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la universidad y del formulario habilitado por el Centro de Formación e Innovación Docente de la UJA.