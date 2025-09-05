La UJA habilita un punto de información en el Campus Las Lagunillas para atender al alumnado durante el inicio del curso

JAÉN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha habilitado un punto de información para atender al alumnado, especialmente al de nuevo ingreso, durante el inicio del nuevo curso 2025-2026.

Se encuentra en el acceso al Campus Las Lagunillas de la pital desde la calle Ben Saprut, frente al Aulario Cesáreo Rodríguez-Aguilera (edificio A4), según ha informado este viernes la institución académica.

El objetivo de este servicio puesto en marcha por el Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable es ofrecer una atención directa y personalizada al alumnado, especialmente al de nuevo ingreso, para resolver sus dudas y necesidades coincidiendo con su incorporación a la UJA. Estará operativo en horario de 9,00 a 14,00 horas y se mantendrá, en principio y en función de la demanda, hasta el 19 de septiembre.

Además de ofrecer información general sobre aspectos académicos, servicios o ubicación de espacios, en días concretos se contará con la presencia de personal de distintas unidades y entidades para ofrecer una atención más específica.

Entre los servicios de la propia universidad que pasarán por este punto, se encuentran representantes del Consejo de Estudiantes (Ceuja), Deportes, Cultura, Aula Verde, Internacionalización e Igualdad y Diversidad.

También estarán presentes entidades externas de interés para el alumnado, como el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), la Pastoral Universitaria, el Consorcio de Transporte Metropolitano y Alsa como empresa concesionaria del servicio de transporte urbano en la ciudad de Jaén.

Por otra parte, aunque con el objetivo también de procurar una primera toma de contacto a los estudiantes de nuevo ingreso, la Universidad de Jaén organiza las jornada de bienvenida del curso 2025-2026. El Campus de Las Lagunillas las ha acogido esta semana, mientras que el próximo lunes se desarrollará en el Campus Científico Tecnológico de Linares.

El rector, Nicolás Ruiz, ha participado en las jornadas celebradas en la capital, donde ha invitado al alumnado a implicarse en esta etapa y que la disfruten porque "probablemente será el mejor periodo de sus vidas, único e irrepetible".

En este sentido, Nicolás Ruiz les ha pedido que se formen, no solo profesionalmente, sino también desde el punto de vista personal, así como que ayuden a mejorar la universidad con el objetivo de que la UJA "crezca y vaya a más".

IMPLICACIÓN EN LA VIDA UNIVERSITARIA

"Somos una universidad moderna, abierta, inclusiva, dinámica, pero queremos ser mucho más, mucho más abierta. Y para eso os necesitamos a vosotros. Necesitamos que vuestras inquietudes, vuestros gustos, nos los trasladéis", ha declarado, no sin animar a que se impliquen en el movimiento asociativo y a "hacer vida universitaria, asumiendo participación, protagonismo y liderazgo".

Igualmente, ha aludido a la empleabilidad, en el que la UJA es puntera. "Aprovechad el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, para formaros, para disfrutar y para salir al exterior a través de los muchos programas de movilidad que tenemos", ha indicado Ruiz.

La jornada de bienvenida en el Campus de las Lagunillas se ha estructurado en dos turnos. El primero, dirigido al estudiantado de la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Ciencias Experimentales, la Facultad de Trabajo Social y la Escuela Politécnica Superior de Jaén.

De su lado, el segundo turno ha estado dirigido a estudiantado de nuevo ingreso de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, contando con las intervenciones de sus responsables.

Los estudiantes han tenido la oportunidad de visitar los distintos estands informativos instalados en el pasillo central del Campus Las Lagunillas, donde han recibido información por parte de las Asociaciones de Estudiantes, el Aula de Debate, la Biblioteca, el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (Cealm), el Consejo de Estudiantes, el Servicio de Deportes, Movilidad Internacional, Formación Permanente, Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, o el Instituto Andaluz de la Juventud, entre otros. Finalmente, han participado en sesiones informativas específicas.

Las jornadas de Bienvenida continuarán el próximo 8 de septiembre, con su celebración en el Aula Magna del Campus Científico Tecnológico de Linares, que acogerá el turno del estudiantado de nuevo ingreso de la Escuela Politécnica Superior de esta ciudad.